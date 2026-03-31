Juega en el América, está lesionado y aprovecha su “tiempo libre” para disfrutar de la WWE

Una de las razones por las cuales el Club América ha tenido una temporada para el olvido deriva de la cantidad de lesiones que ha tenido a lo largo de los últimos meses. Un ejemplo de lo anterior es Isaías Violante, quien se mantiene en recuperación luego de una lesión sufrida a mediados del torneo.

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Isaías Violante llegó el torneo pasado procedente de los Diablos Rojos del Toluca como una respuesta del Club América en su apartado ofensivo; sin embargo, no ha podido explotar sus cualidades debido a la inestabilidad que ha tenido en el campo debido a sus constantes lesiones.

¿Qué hace Isaías Violante, jugador del América, mientras se recuperada?

Fue en la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX cuando, en el partido entre América y Juárez, Isaías Violante sufrió una lesión que lo ha mantenido alejado del terreno de juego hasta ahora; sin embargo, este ha aprovechado para disfrutar de otros gustos que tiene en la vida.

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Y es que, aprovechando que se encuentra en pleno periodo de adaptación, se pudo ver a Violante disfrutando de un en vivo en el Monday Night RAW de la WWE. Este evento fue especial, pues trajo consigo la victoria de Penta ante Dominik, lo cual significó una defensa más a su Título Intercontinental.

Cabe mencionar que Isaías Violante ha demostrado en más de una ocasión su gusto por la lucha libre. Por tal motivo, decidió darse un descanso del futbol y asistir a un evento en vivo, hecho que generó algunas sensaciones tanto positivas como negativas entre sus seguidores.

¿Cuáles son los números de Isaías Violante en el Club América?

Isaías Violante llegó al América procedente de los Diablos Rojos del Toluca a cambio de siete millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. En su etapa en Coapa, el jugador que se desempeña por ambas bandas acumula una anotación y tres pases a gol distribuidos en 21 compromisos.