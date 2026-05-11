Sobrevivió a una guerra y ahora lidera a Bosnia y Herzegovina en la Copa Mundial de la FIFA

La ciudad de Sarajevo vivió uno de los momentos más complicados de su historia hace unos años, cuando fue sitiada por 44 meses, entre los años de 1992 y 1995, tras la independencia de Bosnia y Herzegovina de Yugoslavia. La guerra terminó con la vida de 100 mil muertos y más de dos millones de desplazados.

Más de 30 años después, las personas siguen recordando los momentos que los marcó, pero ahora tienen un motivo para celebrar, pues han logrado clasificar a su segunda Copa Mundial de la FIFA, luego de debutar en la edición de Brasil de 2014.

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Dentro de la plantilla de la Selección de Bosnia y Herzegovina, cuentan con el delantero Edin Džeko, quien los ha comandado a lo largo de los últimos años, siendo el máximo anotador de su país, aunque pocos conocen su compleja historia de vida.

Edin Džeko sobrevivió a la guerra y ahora va a la Copa Mundial de la FIFA

La vida de Edin Džeko ha sido más complicada de lo que muchos esperaban, pues tuvo una infancia en donde el único objetivo era sobrevivir a las constantes explosiones, pues cuando tenía 6 años, comentó el sitio de Sarajevo.

Durante este tiempo, su familia tuvo que sobrevivir a varias tragedias, pues su casa fue destruida y se tuvieron que mudarse a un departamento en donde vivián más de diez personas. En esas condiciones, no era sencillo salir a las calles a jugar futbol.

Sin embargo, hubo una ocasión en que su madre le salvó la vida, situación que le marcó para siempre, pues su mamá no lo dejó ir a jugar con sus amigos, pero minutos después una bomba explotó y terminó con la vida de todos.

El futbol fue una forma de escapar de la complicada situación que vivía Bosnia y Herzegovina, pues no solo fue una manera de hacer una vida profesional, también un refugio que lo ha llevado a estar en equipos como Wolfsburgo, Manchester City, Roma, Inter Milán, Fenerbahce, Fiorentina y Schalke 04.

