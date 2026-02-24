Raúl Jiménez ya es un HISTÓRICO de la Premier; esta es la nueva marca que estableció

Raúl Alonso Jiménez, a pocos meses de cumplir 35 años de edad, se ha destacado como el mexicano en mejor estado de forma de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. De hecho, con lo obtenido el fin de semana pasado alcanzó una nueva marca dentro de la Premier League.

¿Es Raúl Jiménez el mejor delantero de la ultima década?

Para dar un poco de contexto, vale decir que Raúl Jiménez se ha consolidado como el centro delantero titular del Fulham, equipo que se mantiene en la zona media de la Premier League y que tiene aspiraciones de alcanzar puestos europeos gracias a la victoria de este domingo pasado.

¿Cuál fue la marca que Raúl Jiménez alcanzó en la Premier League?

El centro delantero mexicano anotó un par de goles en la victoria del Fulham ante el Sunderland en la Premier League, y uno de ellos fue desde los 11 pasos. Con ello, Raúl Jiménez ha dado un paso más en sus deseos de ser el mejor cobrador de penales en la historia de la primera división inglesa.

Te puede interesar: Padre de Checo Pérez vaticina un gran año en la F1 2026

Te puede interesar: ¿Por qué Elimination Chamber es un evento crucial para John Cena?

Y es que el surgido del Club América ya es un delantero histórico, pues gracias a los goles de penal anotados frente al Manchester United y el Sunderland suma un total de 13 penas máximas efectivas, lo que lo convierte en el líder histórico de este rubro con una efectividad del 100 por ciento.

Otro punto a destacar es que el récord de Raúl Jiménez incluye otras ligas a nivel internacional, superando a elementos como Vitinha con 8 anotaciones de penal. Con ello, el delantero llega de la mejor forma posible al cierre del año futbolístico tanto en su club como a nivel selección.

¿Raúl Jiménez será titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si no ocurre nada extraño en los próximos meses, todo haría indicar que Raúl Alonso Jiménez sería el titular de Javier Aguirre para el debut de la Selección Mexicana el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues hasta ahora ha demostrado sus virtudes en el campo.