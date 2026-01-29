¡Es hermoso! Chivas presenta nuevo jersey y causa una CASCADA de comentarios en redes sociales

El equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, anunció esta mañana de jueves 29 de enero, su nuevo jersey a través de redes sociales el cual busca reflejar y evocar la historia del club, aunque usando en este equipamento alternativo el color azul, lo cual es poco usual por lo que ha generado muchos comentarios y controversia en redes sociales.

Las Chivas informaron que el jersey ya está en el mercado y aunque no lo especificaron, es altamente probable que para la Jornada 4 que ya se avecina en la que enfrentarán de visita al Atlético San Luis este próximo sábado.

El cuadro rojiblanco deja momentáneamente esos colores y apuesta por un tono azul cielo y conserva las rayas, pero en otro tono de azul con una especie de relieve o grabado, lo que sin duda luce y destaca, pero que en redes sociales ha generado señalamientos pues el azul no parece ser el color más ligado a la institución y puede al contrario, acercarse a la apariencia de un uniforme del Cruz Azul.

💙 ¡LA NUEVA PIEL DEL REBAÑO SAGRADO YA ESTÁ AQUÍ! 💙



¡La nueva joya de @PUMAmexico! Un jersey que representa nuestra historia, nuestra unión y nuestra pasión 🐐



— CHIVAS (@Chivas) January 29, 2026

Chivas modela el nuevo uniforme en azul con sus mejores elementos

Para dar el anuncio, tipo como Luis Romo, Roberto Alvarado, la Hormiga González entre otros, fueron los encargados de modelar este nuevo jersey que reitera el equipo de Chivas, "es un jersey que representa nuestra historia, nuestra unión y nuestra pasión".

Este es el precio del uniforme azul de las Chivas que recién presentaron para el 2026

Chivas tiene como base dos versiones del uniforme, una que es versión de jugador del Clausura 2026, y cuesta 2,699 pesos y se puede encontrar en su sitio web. Además está la versión réplica o conocido también como versión aficionado que no tiene la misma calidad y detalles, y cuesta 1,899 pesos.

Además hay la posibilidad de encontrar el jersey en réplica para mujer y niño, que cuesta 1,799 pesos y 1,600 pesos, respectivamente.