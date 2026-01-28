México enfrentará dos veces a Portugal en el mes de marzo ¡NO ES BROMA!

México se enfrentará ante Portugal en el mes de marzo y cuando el partido se acerca cada vez más, se ha revelado una información que no se veía venir, pero que ilusiona rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

En selecciones mayores, el juego está programado para el 28 de marzo en la cancha del Estadio Azteca o llamado Estadio Ciudad de México para el Mundial del 2026, pero en el tradicional torneo francés llamado TORNEO DE MONTAIGU, la Selección Mexicana Sub 16 medirá fuerzas ante Portugal el 31 de marzo, es decir apenas unos días después del esperado duelo en suelo mexicano.

De esta forma la atención a las dos selecciones se volcará en solo una diferencia de tres días en el mes de marzo en donde los equipos claramente buscarán imponer condiciones con objetivos específicos.

Las supuestas condiciones para que Cristiano Ronaldo juegue en México

El 28 de marzo es el esperado juego de México ante Portugal y si bien por lusos tienen un conjunto plagado de estrellas y que los tiene ubicados entre los mejores del mundo, el gran interés es ver a CR7 en la Ciudad de México y teniendo participación a escasas semanas del Mundial y para reinaugurar la cancha del Estadio Azteca.

Se dice que Cristiano, actual jugador del Al Nassr, estaría solicitando un evidente operativo de seguridad para no tener ningún riesgo en suelo mexicano, pero además tener su concentración en Cancún para viajar un día antes del partido a México.