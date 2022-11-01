Heung-Min Son se lesiona con el Tottenham y es duda para Qatar 2022

Se encienden las alarmas en la Selección de la República de Corea. Durante el encuentro entre el Tottenham y Marsella, correspondiente a la Jornada 6 de la UEFA Champions League, Heung-Min Son tuvo que salir del campo lesionado.

En una disputa por el balón, el delantero surcoreano tuvo un choque contra el defensor Chancel Mbemba. El jugador del Tottenham fue atendido en el terreno de juego y tuvo que abandonar la cancha al minuto 29.

Este 𝐆𝐎𝐋𝐏𝐀𝐙𝐎 sacó a Heung Min Son 🇰🇷 del partido. Tras el choque de cabezas, mareado, directo al vestuario.



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A pesar de haber salido de la cancha de del Stade Vélodrome por cuenta propia, el atacante debe ser evaluado para conocer la gravedad del golpe.

El equipo dirigido por Antonio Conte busca su pase a la siguiente ronda de la UEFA Champions League. Los ‘Spurs’ comparten el Grupo D del certamen con el Sporting, Marsella y Frankfurt.

En la presente campaña de la Champions League, Heunh-Min Son fue titular en los seis encuentros de la Fase de Grupos del torneo de la UEFA e hizo dos anotaciones en 453 minutos disputados.

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El Grupo de la República de Corea en Qatar 2022

A 19 días de la Copa del Mundo, la República de Corea podría estar sufriendo una baja importante en su plantilla. El equipo se encuentra ubicado en el Grupo H de la competencia, el cual comparten junto a Uruguay, Ghana y Portugal.

Rumbo al Mundial, la República de Corea tiene programado un encuentro amistoso frente a Islandia para el 11 de noviembre con sede en Corea del Sur.

El conjunto de la Confederación Asiática de Futbol hace su debut en Qatar 2022 frente a la escuadra de Uruguay el 24 de noviembre. Como segundo rival, Corea enfrenta a Ghana el día 28 y cierra la Fase de Grupos ante Portugal el 2 de diciembre.

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