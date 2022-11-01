Erling Haaland es baja para juego del Manchester City contra Sevilla

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, confirmó que Erling Haaland aún no está al 100 por ciento; y que no tomarán riesgos en el encuentro de la Jornada 6 de la Fase de Grupos de la Champions League contra el Sevilla.

El delantero noruego, que se perdió el último partido de la Premier League contra el Leicester City por un problema muscular, no va a estar disponible en un partido en el que los ‘Citizens’ ya no tienen nada por jugarse.

"Se encuentra mejor. En comparación con el sábado, el domingo, el lunes… Cada día está mejor. Aún no está al 100 por ciento y no queremos tomar riesgos con él. Espero poder contar con él contra el Fulham", dijo Pep Guardiola en conferencia de prensa.

Es de esperar, que Guardiola realice varias rotaciones para este encuentro para enfocarse en la Premier League, competencia en la que marchan en el segundo puesto por detrás del Arsenal.

"Por supuesto que queremos ganar el partido y seguir probando cosas. Por el prestigio que tiene esto, tenemos que lograrlo", añadió el entrenador español.

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Guardiola usará una alineación alterna ante Sevilla

"Hemos jugado en Brighton, en Alemania. Tengo que ver cómo están los jugadores. Los menos habituales jugarán, pero tengo que echar un vistazo al entrenamiento".

Guardiola fue preguntado por la importancia de dar minutos a los futbolistas que menos oportunidades han tenido en lo que va de temporada, e hizo referencia a la Copa del Mundo, el torneo que pone pausa a la temporada.

"Volveremos dentro de un mes y medio. Es importante darles minutos para ver cómo están, que jueguen lo mejor posible. Los minutos que les dé no van a influir en cómo estén después del Mundial. No sé cómo volverán los futbolistas después de la Copa del Mundo. Ningún entrenador lo sabe".

Además, Guardiola negó que vaya a ir a Qatar para el Mundial y aseguró que se quedarán en casa. Después tendrán algún día libre y quizás hagan una especie de pretemporada en Abu Dabi, acompañada de algún amistoso.

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