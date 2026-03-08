Se reventó la rodilla, casi le amputan la pierna y ahora ya se prepara para la recuperación

Una leyenda del esquí alpino vivió semanas de terror que incluso casi le costaron la amputación de la pierna. Aunque el riesgo no existe, la recuperación de su rodilla será de al menos un año, antes de que le intenten reconstruir su ligamento. Sin embargo, aunque muchos pensaban en esto como su final de carrera, Lindsey Vonn se ve decidida a continuar en la lucha.

¿Cómo va la recuperación de Lindsey Vonn?

A días de iniciar los Juegos Olímpicos de Invierno, la multi ganadora en campeonatos del mundo y oro olímpico, tuvo un accidente en Suiza que le costó la fractura del ligamento cruzado. Pese a ello, decidió competir en la justa olímpica… pero esa decisión terminó con un accidente severamente fuerte.

Las imágenes que se difundieron expresaban correctamente lo terrible de la lesión, pues eso le provocó ser intervenida cinco veces en alrededor de dos semanas. Y es que el traumatismo que se vivió con el choque de la zona afectada, generó un síndrome que le estaba pudriendo la pierna. Pero gracias a la rápida intervención médica… la salvó y ahora ya está en recuperación.

Justamente ese fue el mensaje que dejó sorprendidos a todos, pues subió un video donde se le vio ejercitándose. Incluso, algunos comentan que no se trata solo de actividades de recuperación específicas de una rodilla muy lastimada. Hasta parece que está ejercitándose para ámbitos de competencia.

¿Lindsey Vonn se retirará tras este terrible accidente?

Tal como se planteaba desde el inicio del artículo, los esfuerzos de la atleta se ven decididos a recuperar su salud y más allá. Por ello, aunque es aventurado, muchos ya piensan en su vuelta a las competencias a sus 41 años. Esto fue lo que dijo recientemente en redes sociales: “Definitivamente, algunos momentos difíciles pero aún agradecido... Todavía trabajando duro. El único objetivo es ponerse saludable. Un día a la vez”.