Adiel Álvarez, hijo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez quiere seguir los pasos de su padre en el boxeo

Para los micrófonos de Box Azteca, Adiel Álvarez, hijo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, comentó que le gustaría tener una carrera como boxeador, al igual que su padre

Por: Ricardo Albarrán

Tags relacionados
Canelo Álvarez