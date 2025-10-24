Hirving Chucky Lozano rompe el silencio y acepta haber perdido el control en el San Diego FC

Días después de que se supiera la indisciplina de Chucky Lozano en el vestidor del San Diego FC al ser sustituido por su timonel Mike Varas, por lo que el mexicano enfrenta una sanción interna, el futbolista mexicano ha optado por romper el silencio a través de sus redes sociales.

El ex de Pachuca, PSV Eindhoven y Napoli, aceptó haberse equivocado en el manejo de sus emociones y temperamento, hablando de su hambre de competencia que lo ha llevado a no tomar las decisiones o posturas correctas.

Así Lozano, de 30 años, sin dar detalles del tipo de discución o palabras utilizadas, acepta que de su parte se equivocó en su forma de expresarse en lo interno del equipo californiano, lo que además a generado mucha polémica por su futuro, llegándose a cuestionar si seguirá en el equipo o si sería removido ante lo sucedido.

Inclusive se ha especulado que si San Diego opta por cortarlo al terminar la temporada, el equipo de América y Chivas, que juega con plantilla únicamente de mexicanos, se interesarían en los servicios del jugador azteca como fichaje BOMBA.

Este es el mensaje de Hirving Lozano sobre lo ocurriso en el San Diego FC

Lozano, en su extenso mensaje, comenzó por hablar de su competitividad, y aunque no se justifica, relaciona su actitud con esa parte de su personalidad, acotando que, “soy una persona apasionada y competitiva que siempre quiere dar todo por el equipo. A veces, esa misma intensidad puede conducir a reacciones que no reflejan quién soy o el respeto que tengo por todos los que me rodean”.

Chucky, quien llegó este año al San Diego, aceptó que “no reaccioné de la manera correcta, y ya he asumido la responsabilidad, la he abordado y he avanzado”.

“Lo que más me importa es seguir creciendo, como jugador, como compañero de equipo y como persona. Cada día estoy aprendiendo, mejorando y haciendo lo mejor posible para contribuir positivamente al equipo” agrega Lozano, quien levanta la mano para seguir en San Diego FC, despejando esas versiones de quedar fuera.

Lozano explica que está mentalizado por lo que viene y ayudar a su escuadra en las finales.

“Estoy completamente concentrado en lo que está por delante, en los objetivos que compartimos, y en ayudar a San Diego a lograr todo por lo que hemos estado trabajando.

Hemos construido algo especial juntos, y estoy orgulloso de ser parte del viaje del club durante muchos años por venir”.

