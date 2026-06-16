Conoce la historia de la copa original que le robaron a Brasil

El trofeo de la Copa del Mundo no se mide en lo que cuestan sus materiales o los acabados del mismo, sino en lo simbólico de imponerse a nivel mundial en el planeta futbol. Por ello, cuando a Brasil le robaron el trofeo que los acreditaba como los más grandes del balompié, fue una bomba que incluso hizo que la FIFA cambiara sus estatutos sobre el trofeo que se llevan las selecciones ganadoras. He aquí la historia del robo que terminó en un triste final.

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¿Qué trofeo de la Copa del Mundo le robaron a Brasil?

Tal vez algunos no lo sabían, pero aunque el diseño parece eterno, este no fue el original. Desde el primer Mundial hasta 1970 se entregó uno que era llamado Jules Rimet, inspirado en la diosa griega Nike. Sin embargo, tras el robo en mención, se decidió cambiar para siempre el trofeo a entregarse a los campeones del mundo.

En aquella edición del Mundial, se indicó que la selección que consiguiera 3 títulos mundiales, podría llevarse la versión original del trofeo. Precisamente el Brasil de Pelé lo consiguió (derrotando a Italia) y así la FIFA cumplió su palabra. Sin embargo, en 1983 llegó la tragedia en diciembre, cuando de las instalaciones de la Federación de Futbol Brasileño sustrajeron el trofeo… mismo que nunca se encontró.

Cuando capturaron a los ladrones de la joya nacional, indicaron que fundieron el oro y lo vendieron, por ello nunca se recuperó tan preciado metal. Y justamente ese trofeo fue el último en su especie, que tuvo un lamentable final, pues en 1974 inició la entrega del diseño que sigue hasta la actualidad.

¿Por culpa del robo a Brasil los campeones del mundo no se quedan con el trofeo?

La respuesta a esa pregunta es un contundente no. Justamente desde el cambio de diseño, la FIFA estableció que el trofeo original solamente se le entrega a los jugadores en la premiación oficial y los festejos, pero este debe ser devuelto al máximo ente regidor del mundo futbol. Se indica que la réplica entregada a los monarcas mundiales es una mezcla de bronce y zinc, bañada con 3 capas de oro de 18 kilates.

Es decir, lo anecdótico es que aunque no fue por culpa de ese robo contra Brasil, las reglas cambiaron desde ese trofeo. Cosas que están destinadas a pasar.