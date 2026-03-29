Así fue la travesía de México para llegar a su primer Mundial en 1930

Cuando las personas indican que México tiene menos tradición futbolística que las grandes potencias, es imposible voltear a los distintos aspectos que ponen al suelo azteca como uno de los más futboleros. Por eso vale la pena, recordar la primera Copa del Mundo, cuando el seleccionado tricolor viajó cerca de un mes para poder participar en el partido inaugural. Así fue el primer enfrentamiento en toda la historia de los Mundiales se dio con los mexicanos como protagonistas.

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La fecha estipulada para el primer gran torneo mundial fue del 13 al 30 de julio de 1930 y en esa ocasión, se dio gracias a la invitación de Uruguay. Muchos equipos europeos no quisieron hacer el viaje por lo tardado que sería (no existían los aviones) y por eso México encontró un lugar de privilegio. Pero eso se tradujo en un trayecto de 28 días en barco y un poco más por tierra.

El viaje de los mexicanos se dio desde el 2 de junio cuando salieron de la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz. De ahí zarparon rumbo a La Habana y posteriormente a Nueva York, donde jugaron un amistoso y compraron balones. Su siguiente destino (junto con los seleccionados de las barras y las estrellas) fue a Uruguay, aunque con una escala en Río de Janeiro, donde entrenaron en las instalaciones del Botafogo.

Lo curioso es que a pesar de que consiguieron los esféricos para “entrenar” durante el viaje, hicieron muy poco de ejercicio con los balones. La causa de esa particular decisión fue no perder su herramienta de trabajo, pues se volarían fácilmente en altamar. Ante eso, llegaron para ser el primer seleccionado - junto con Francia - en disputar un duelo en un Mundial de futbol.

¿Cómo le fue a México en el Mundial de Uruguay 1930?

Con total sinceridad, esa Copa del Mundo fue horrible en cuanto a resultados. El equipo fue goleado 4-1 en el debut inaugural ante los franceses. El segundo partido se cayó ante Chile por 3-0 y el tercer enfrentamiento fue una nueva y dolorosa caída ante Argentina por 6-3. Sin embargo, en ese momento no se podía hablar de competirle a las selecciones, pero la experiencia fue algo que quedará para la posteridad.