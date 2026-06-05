Cuánto pesa realmente el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Quedan pocos días para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ donde México hará su debut contra Sudáfrica en el certamen. Con la llegada de esta nueva edición, una de las preguntas que volvió a reflotar en la superficie a raíz de la duda de los aficionados es ¿cuánto pesa realmente el trofeo que recibe el campeón mundial?

De acuerdo con la información oficial de FIFA, el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pesa 6.175 kilogramos. Además, mide 36.8 centímetros de alto, tiene una base de 13 centímetros de diámetro y está hecho de oro de 18 quilates, con dos bandas verdes de malaquita en la parte inferior. No es menor: se trata de una pieza que, aunque no supera los siete kilos, representa el máximo logro al que puede aspirar cualquier Selección.

El padre del jugador llamó al seleccionador para decirle que no llevara a su hijo a la Copa Mundial de la FIFA 2026|Instagram:fifaworldcup

El peso real del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El trofeo que se entregará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no será una pieza nueva en cuanto a diseño o medidas. Se trata del mismo modelo que se utiliza desde 1974, cuando reemplazó a la Copa Jules Rimet, que Brasil se quedó de forma definitiva tras ganar su tercer Mundial en México 1970.

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Por esta razón, el dato oficial también aplica para la próxima edición del torneo: el trofeo pesa exactamente 6.175 kilos. A simple vista podría parecer mucho más pesado, sobre todo por su composición en oro y por el valor simbólico que carga cada vez que aparece en una final. Sin embargo, su peso real está lejos de los mitos que suelen rodear a esta histórica pieza.

De qué está hecho el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA señala que el trofeo está hecho de oro de 18 quilates y que su base cuenta con dos bandas de malaquita, una piedra semipreciosa de color verde. También destaca por su diseño: dos figuras humanas que levantan el mundo, una imagen que resume la grandeza del torneo más importante del futbol.

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El diseño fue obra del escultor italiano Silvio Gazzaniga, quien ganó el concurso organizado por FIFA después de recibir 53 propuestas. Desde entonces, el trofeo comenzó a entregarse en Alemania 1974 y se mantiene como el premio más importante del futbol de selecciones.

¿El campeón se queda con el trofeo original?

Otro detalle importante es que la Selección campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no se quedará con el trofeo original. Desde 2006, FIFA dejó de prestar la pieza auténtica a las federaciones campeonas tras la ceremonia de premiación.

El equipo ganador levanta el trofeo original en la cancha, durante la entrega oficial, pero después la pieza vuelve a manos de FIFA. En su lugar, el campeón recibe una réplica exacta para conservarla y exhibirla en su país. La misma fuente señala que esta decisión se tomó después de la restauración realizada en 2005.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

