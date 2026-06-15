Conoce la historia del hombre que le dio el pase a la final del Mundial a su equipo... con los pantaloncillos en el suelo

El futbol tiene sus historias legendarias, sus anécdotas cómicas y esta que combina ambas. Imagina que uno de tus futbolistas tiene en sus pies la posibilidad de mandar a la selección a la final del Mundial… pero a mitad del tiro penal se le caen los pantaloncillos. Eso le pasó a Giuseppe Meazza, quien se hizo famoso en ese torneo por dicha razón y por ser bicampeón del mundo al finalizar Francia 1938.

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¿Es cierto que a Giuseppe Meazza se le cayeron los pantaloncillos en pleno Mundial?

En lo que fue apenas la segunda Copa del Mundo, surgió una de las anécdotas más particulares de las justas entre selecciones, pues uno de los referentes de Italia vivió un momento que le pudo costar la vergüenza eterna. Y es que a mitad de un cobro de penal en plena semifinales… se le rompió el resorte de sus pantaloncillos-shorts.

En esos momentos una situación como esa hubiera sido lamentable, sin embargo él mismo narra que a mitad de su trayecto sintió cómo su resorte se reventó, pero con habilidad inmediata respondió tomándolo con su mano derecha. Esto mientras mandaba el cobro de penalti a guardar. Con ese gol (2-0 momentáneo), Italia aseguró su pase a la final de dicho torneo, literalmente con los pantalones en el suelo.

Aunque la narrativa del propio futbolista indica que no se le cayeron los pantalones, sus compañeros declararon en su momento que sí le vieron los calzoncillos a Giuseppe Meazza. Incluso algunos aseguran que en el festejo de nueva cuenta el futbolista celebró con las manos al cielo y esos shorts terminaron en el piso, por lo que sus compañeros lo cubrieron para evitar sanciones en el partido.

#meazza #pantalones #worldcup ♬ sonido original - Fútbol Actualizado @futbolactualizado_ 😰🩳 ¡SE LE CAYERON LOS PANTALONES EN UN PENAL! 🥅 ➡️ ¿Te imaginas que te pase algo así? A ver, es algo que parece ridículo que pase pero puede pasar, y quizas no sabías que le sucedió al mítico Giuseppe Meazza. 🏆 50 historias Mundialistas Parte 13 🇮🇹🆚️🇧🇷 Italia-Brasil, Semifinales de la Copa del Mundo Francia 1938. A los 56 minutos los tanos se ponen arriba con gol de Gino Colaussi, y cuatro minutos después, tienen a favor un penal para aumentar la ventaja. 😬 Se prepara para patear el mítico Giuseppe Meazza y antes de ejecutar se le rompió el elástico, se le cayeron los pantalones en plena carrera y quedando con los calzones al aire. 👀 Una jugada que aunque parezca ridícula, le puede pasar a cualquiera, y un momento que parece ser muy vergonzoso, pero así y todo, se levantó los cortos y pateó poniendo el 2-0 para Italia. 💪Terminó ganando 2-1 y posteriormente en la final vencieron a Hungría por 4-2, coronandose bicampeones del Mundo🏆 🗣 Encima Meazza, canchero y todo, declaró "El partido contra Brasil fue el más fácil de todo el Mundial" 😅 Se dice que por lo general se le caían seguido los pantalones al goleador italiano, pero de igual manera es historia del fútbol y de los Mundiales haber "distraído" si se quiere decir, al arquero de esa forma antes de patear un penal más que decisivo, y más que inolvidable. 🎙¡Seguinos para más! #giuseppemeazza

¿Quién fue Giuseppe Meazza, leyenda del Mundial y de Italia?

El impacto futbolístico de este hombre fue tan grande, que además de dejar los pantalones en el piso, uno de los estadios más importantes de Europa lleva su nombre. El hombre leyenda de Italia formó parte de la Azurra bicampeona del mundo, siendo capitán en Francia 1938. En esos Mundiales marcó tres goles (33 en total con la selección) y también hizo toda su carrera en su país natal, por lo que la afición le tiene un gran cariño y lo tiene como leyenda del balompié nacional.