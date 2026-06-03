Esta es la historia del boicot que dejó a México fuera del Mundial de 1938

Hoy en día parece imposible que alguna selección nacional se niegue a jugar una Copa del Mundo, pero en 1938 muchos países de América, incluido México… boicotearon aquel torneo que fue predecesor de la guerra. Y es que la negativa de viajar a Francia se dio por el incumplimiento de un acuerdo por parte del máximo eje rector. He aquí la historia de aquella particular situación.

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¿Por qué México no fue al Mundial de 1938?

Tras no clasificar (se indica que de manera injusta) al Mundial de 1934, el mundo se perdió la participación del conjunto tricolor por culpa de una “artimaña” hecha por el presidente de la FIFA de aquel momento. Se indica que ya existía un acuerdo para que el torneo se llevara a cabo en territorio americano, pero al final se llevaron la competición a Francia.

Jules Rimet era francés e hizo todo lo posible para conseguir que su país organizara el torneo, sabiendo que la guerra interrumpiría el mundo futbol por muchos años. Sin embargo, los argentinos (nación donde se jugaría el torneo) animaron al boicot por no respetar el acuerdo hecho para turnar el evento entre Europa y América.

Allí, países como México, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Uruguay y la Guyana Neerlandesa apoyaron a la Argentina. Con esto, solamente compitieron Brasil y Cuba de parte de América. Los caribeños llegaron a los cuartos de final y los sudamericanos se quedaron con el tercer sitio… en un torneo donde de nueva cuenta se coronaron los italianos.

¿México alguna otra vez se negó a jugar una Copa del Mundo?

Hoy pensar en que alguien se niegue a participar en un Mundial es prácticamente imposible, pues hay muchos aspectos económicos que evidentemente no convienen. Ante eso, también se indica que México no tenía dinero y prefirieron participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a disputarse en Panamá. Allí ganaron la medalla de oro.

Pero a nivel internacional se tiene el registro de que Colombia “se negó” a participar, pues dejó la sede de último momento. Sin embargo eso sucedió porque se quedaron sin su lugar al ya no ser el país anfitrión.