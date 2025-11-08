deportes
México vs Brasil: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado por el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil, hoy sábado 8 de noviembre; marcador online

México vs Brasil hoy sábado 8 de noviembre en vivo por Azteca Deportes el partido correspondiente al Mundial Sub-17 Femenil. Te traemos los detalles en vivo del partido

La Selección Mexicana se conformó por 21 futbolistas: 15 de la Liga BBVA MX y 6 que juegan en el extranjero
Fernando Campos
Selección Azteca
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 buscará cerrar con broche de oro su participación en el Mundial de Marruecos 2025 cuando enfrente a Brasil por el tercer lugar del torneo este sábado 8 de noviembre. El partido se disputará en el Estadio Olímpico Moulay Abdellah de Rabat a las 09:30 horas (tiempo del centro de México).

El conjunto dirigido por Miguel Gamero llega con la frente en alto tras una destacada actuación en el certamen. México sumó tres victorias, un empate y dos derrotas, incluyendo triunfos ante Países Bajos, Camerún y Paraguay. En cuartos de final, superó a Italia en penales, pero cayó por la mínima ante las neerlandesas en semifinales.

Brasil, por su parte, también mostró solidez en el torneo, aunque fue superado por Corea del Norte en semifinales. Las sudamericanas buscarán reivindicarse y subir al podio, en un duelo que promete intensidad y talento juvenil.

Para las mexicanas, este partido representa más que una medalla: es la oportunidad de igualar o superar su mejor actuación histórica, el subcampeonato de Uruguay 2018. Con una defensa ordenada, liderazgo en la portería y figuras emergentes en el ataque, el conjunto azteca Sub-17 tiene argumentos para competir de tú a tú ante una potencia como Brasil.

¡Todo listo para un choque de alto voltaje entre dos gigantes del continente!

