HISTÓRICO: Mbappé marca su primer gol del Mundial 2026 y supera a Pelé en las Copas del Mundo

Kylian Mbappé sigue reescribiendo los libros de historia del futbol internacional. Durante el tan esperado debut de la selección de Francia, correspondiente a la actividad de la fase de grupos del Sector I del Mundial 2026, el delantero estrella marcó su primer tanto de la justa mundialista y logró una hazaña monumental, superar al legendario Pelé y a Lionel Messi en la tabla de máximos goleadores históricos del torneo.

El ataque francés se gestó en tres cuartos de cancha, culminando con un magistral pase filtrado del talentoso Michael Olise, quien encontró el espacio, perfecto entre las líneas defensivas rivales. Mbappé ganó la espalda de los defensores y, con una definición letal cruzado mandó el esférico al fondo de las redes.

Con este histórico grito de gol, el actual capitán de "Les Bleus" alcanzó las 14 goles en Copas del Mundo, dejando atrás la marca de 12 anotaciones que compartía con el tricampeón brasileño, "O Rei" y los 13 de Messi. A sus 27 años de edad, y disputando apenas su tercer Mundial, Mbappé deja claro que su ambición deportiva no conoce límites.

Esta presentación no solo encamina con paso firme a una escuadra francesa que busca el protagonismo en el Mundial 2026, sino que consagra definitivamente a Kylian como una auténtica leyenda viviente.

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Tabla de los máximos goleadores en un Mundial

Miroslav Klose (Alemania): 16

Ronaldo Nazario (Brasil): 15

Gerad Muller (Alemania Federal): 14

Kylian Mbappé (Francia): 14

Just Fontain (Francia) 13

Lionel Messi (Argentina) 13

Pelé (Brasil): 12

Jurgen Klinsmann (Alemania): 11

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