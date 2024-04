El ‘Hobbit’ Bermúdez asegura haber muerto junto a su madre

Christian Bermúdez es una leyenda del Atlante. El veterano futbolista de los Potros de Hierro, ha marcado un antes y un después en su escudra, siendo pieza clave cuando ganaron el campeonato de 2007, ante los Pumas, en su primera temporada en Cancún, y ahora en su regreso al Estadio Ciudad de los Deportes es una de máximas figuras en la Liga de Expansión.

Desde 2006, el jugador de 36 años ha estad jugando como profesional, donde militó en escuadras como el América, donde también conquistó un título; Querétaro, Chiapas FC, Puebla, Cafetaleros, Atl. Veracruz y ahora una vez más, cerca del retiro con los blaugranas desde 2021.

El ‘Hobbit’ Bermúdez asegura haber muerto en la Atlántida

Pero ahora sorprendió a todos, luego de unas declaraciones que dio en el canal del Atlante, aseguró haber muerto en la Atlántida, supuesto continente que hace miles de años fue sumergido en el Océano, tierras de las que hasta el momento no se tiene pruebas contundentes de que existieran.

“A mí me da miedo el agua, no sé nadar. Yo morí ahogado cuando fue la destrucción de la Atlántida junto con mi mamá de ese momento. Yo he tenido sueños lúcidos debajo del mar, he visto estructuras debajo del mar y fuera de este. Algo muy loco me pasó en un avión, no tenía qué escuchar ni que leer en el vuelo. Cerré los ojos sin el plan de meditar y me vi en una imagen en la que yo estaba en el fondo del mar, viendo hacia arriba, con el sol reflejándose en el agua. De pronto, empezaba a avanzar y yo iba arriba de un delfín”, aseguró el atacante de los Potros de Hierro.

“Yo me morí en la destrucción de la Atlantida” JAJAJAJAJA pinche Hobbit anda pegándole al DMT, urge un doping. pic.twitter.com/5LAmXn3tSc — El Rey (@MrReyKing) April 16, 2024

El ‘Hobbit’ Bermúdez y el Atlante buscan el campeonato en la Liga de Expansión

En temas de futbol, el Atlante buscará ganar la Liga de Expansión, y se medirán en los Cuartos de Final del Clausura 2024 al Cancún FC, el próximo miércoles 24 de abril.