Luego del México vs Portugal, este sería el próximo partido de Liga MX en el Estadio Banorte

Luego del partido de México en contra de Portugal de este sábado 28 de marzo, la siguiente apertura de las puertas del Estadio Banorte, serían para el partido de la Jornada 14 con el América vs Cruz Azul del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Ya se había adelantado que el Estadio una vez ocurrido el México vs Portugal estaría en condiciones de reanudar actividades en el torneo local, aunque falta una confirmación del propio Estadio Banorte y del América, que de suceder el Clásico Joven sería un día de fiesta por los dos equipos de altísima convocatoria en el renovado recinto.

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América ha estado jugando como es conocido, en el Estadio Ciudad de los Deportes, en tanto que Cruz Azul se desplazó hacia el Estadio Cuauhtémoc, en donde en temas de taquilla no le ha ido nada bien por evidentes razones, y es que aunque pueda tener muchos aficionados en Puebla, no será lo mismo que la multitud que lo sigue en la Ciudad de México.

A falta también de confirmación, Cruz Azul también podría jugar esta misma temporada en el Estadio Banorte, lo que es un hecho y dicho por el alto directivo Mikel Arriola, serán tres equipos los que ocuparán el recinto histórico con tres Copa del Mundo.

Esas tres escuadras son América, Cruz Azul y Atlante en su inminente retorno a Liga MX y también a la CDMX, por lo que habrá múltiples chances para ver y visitar el Estadio Banorte y apreciar este enorme retoque que ha tenido para estar a la altura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

¿América vs Cruz Azul, cuándo y dónde de jugará?

El partido América ante Cruz Azul está agendado para que suceda el 11 de abril, en la Jornada 14 del Clausura 2026. En el sitio oficial de Liga MX aparece que se disputará en el otrora Estadio Azul.

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Pero es altamente posible que este juego de Clásico Joven se celebrará en el Estadio Banorte que solamente vería frustrado este cotejo, por los trabajos que restan en su remodelación de cara al 11 de abril y el partido de México vs Sudáfrica.