La HORA EXACTA para ver León vs Real Salt Lake, partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2026

León buscará su pase a la antesala de la gran final en la Leagues Cup 2026 este martes 25 de agosto. La Fiera saltará a la cancha del Dick's Sporting Goods Park para medir fuerzas ante el Real Salt Lake en un duelo a matar o morir por la gloria del certamen binacional.

Horario exacta del partido León vs Real Salt Lake

Fecha: Martes 25 de agosto de 2026

Martes 25 de agosto de 2026 Hora exacta: 20:30 horas (Tiempo del Centro de México)

20:30 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Dick's Sporting Goods Park (Commerce City, Colorado)

¿Cómo llegan León y Real Salt Lake al choque decisivo?

León atraviesa su mejor momento de la temporada y llega a este compromiso respaldado por una imponente racha de seis victorias consecutivas entre la Liga BBVA MX y la Leagues Cup. En su actuación más reciente, La Fiera demostró su músculo al imponerse con categoría 2-0 ante los Rayados de Monterrey en el certamen local; mientras que en la fase previa del torneo continental dejó en el camino a rivales de peso como Nashville SC (1-0), Orlando City (2-1) e Inter Miami (3-2).

Su último descalabro en el semestre se remonta al pasado 24 de julio, cuando cayó 1-0 en su visita a Tijuana. El gran sello del cuadro leonés ha sido su aplastante consistencia ofensiva, registrando al menos dos anotaciones en cada uno de sus últimos cuatro cotejos en todas las competencias.

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En la acera opuesta, el panorama luce contrastante para el Real Salt Lake. La escuadra de la MLS llega sacudida tras hilar dos derrotas consecutivas en su torneo local y no conoce la victoria desde que concluyó la etapa inicial de este certamen (un empate y dos caídas).

En esta Leagues Cup, la escuadra de Utah arrancó igualando 1-1 con Tigres (cayendo 6-5 en serie de penales), pero reaccionó de forma contundente al golear 4-0 al Atlante y 3-0 a Juárez. La gran incógnita será si el cuadro estadounidense logra sacudirse el mal momento que arrastra fuera de casa, donde acumula tres tropiezos al hilo en la MLS tras recibir siete goles en contra.

