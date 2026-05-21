La HORA EXACTA para ver Cruz Azul vs Pumas, partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX

Dos de las aficiones más numerosas en México están expectantes por el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX, cuando Cruz Azul y Pumas se midan en este vibrante partido que comenzará EXACTAMENTE a las 8:00 PM en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

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El análisis y el debate previo al partido de ida, lo puedes seguir desde las 7:00 PM, donde un grupo de periodistas y analistas de Azteca Deportes darán toda la información para apreciar el encuentro que además es la tercera ocasión que estos conjuntos chocan en una Final, con saldo de un campeonato por equipo.

David Medrano, Jorge Campos, Inés Sainz, Francisco Chacón, Warrior y Leticia Santos tendrán todos los detalles en esta previa única de la Final desde el mismísimo terreno de juego.

La transmisión de la Final arrancará a las 7:50 de la tarde, y estará a cargo de Cristian Martinoli, Luis García, David Medrano y Jorge Campos por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app.

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El antecedente de los últimos 5 partidos de Cruz Azul y Pumas

En los últimos cinco partido, Cruz Azul tiene una ligera ventaja sobre los Pumas, con par de victorias, los Pumas en una ocasión lograron imponer condiciones y en otros dos partidos, el resultado fue de empate, el último corresponde al torneo Clausura 2026 donde terminaron con un 2-2.



Pumas 2-2 Cruz Azul 14 de marzo 2026

Cruz Azul 2-3 Pumas 8 de noviembre 2026

Cruz Azul 3-2 Pumas 5 de abril 2025

Pumas 0-2 Cruz Azul 26 de octubre 2024

Cruz Azul 2-2 Pumas 12 de mayo 2024

El pronóstico de la IA sobre la FINAL de Cruz Azul vs Pumas

La IA expone en su análisis de datos e información en la web, que el marcador del partido de ida de la Final entre Cruz Azul y Pumas, se decantará en favor de los celestes, citando que la localía será un factor y también que la casa de apuestas lo ven como el virtual ganador del partido de esta noche.

Efrain Juarez head coach of Pumas during the Semifinals second leg match between Pumas UNAM vs (and) Pachuca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 17, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

Posibles alineaciones de la FINAL CRUZ AZUL VS PUMAS

Alineación de Pumas

1 Keylor Navas

7 R. López

6 Nathan Silva

5 R. Duarte

45 Pedro Vite

21 Uriel Antuna

28 Adalberto Carrasquilla

33 Jordan Carrillo

77 A. Angulo

21 Robert Morales

23 Juninho

DT: Efraín Juárez

Alineación de Cruz Azul

23 Kevin Mier

3 Omar Campos

4 Willer Ditta

33 Gonzalo Piovi

8 Agustín Palavecino

16 Ángel Márquez

17 Amaury Garcia

19 Carlos Rodriguez

20 José Paradela

29 Carlos Rotondi

11 Osinachi Ebere