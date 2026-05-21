La HORA EXACTA para ver Cruz Azul vs Pumas, partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX
Cruz Azul y Pumas están listos para entrar a la cancha y luchar en el juego de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX; el partido lo podrás seguir por Azteca Deportes.
Dos de las aficiones más numerosas en México están expectantes por el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX, cuando Cruz Azul y Pumas se midan en este vibrante partido que comenzará EXACTAMENTE a las 8:00 PM en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.
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El análisis y el debate previo al partido de ida, lo puedes seguir desde las 7:00 PM, donde un grupo de periodistas y analistas de Azteca Deportes darán toda la información para apreciar el encuentro que además es la tercera ocasión que estos conjuntos chocan en una Final, con saldo de un campeonato por equipo.
David Medrano, Jorge Campos, Inés Sainz, Francisco Chacón, Warrior y Leticia Santos tendrán todos los detalles en esta previa única de la Final desde el mismísimo terreno de juego.
La transmisión de la Final arrancará a las 7:50 de la tarde, y estará a cargo de Cristian Martinoli, Luis García, David Medrano y Jorge Campos por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app.
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El antecedente de los últimos 5 partidos de Cruz Azul y Pumas
En los últimos cinco partido, Cruz Azul tiene una ligera ventaja sobre los Pumas, con par de victorias, los Pumas en una ocasión lograron imponer condiciones y en otros dos partidos, el resultado fue de empate, el último corresponde al torneo Clausura 2026 donde terminaron con un 2-2.
- Pumas 2-2 Cruz Azul 14 de marzo 2026
- Cruz Azul 2-3 Pumas 8 de noviembre 2026
- Cruz Azul 3-2 Pumas 5 de abril 2025
- Pumas 0-2 Cruz Azul 26 de octubre 2024
- Cruz Azul 2-2 Pumas 12 de mayo 2024
El pronóstico de la IA sobre la FINAL de Cruz Azul vs Pumas
La IA expone en su análisis de datos e información en la web, que el marcador del partido de ida de la Final entre Cruz Azul y Pumas, se decantará en favor de los celestes, citando que la localía será un factor y también que la casa de apuestas lo ven como el virtual ganador del partido de esta noche.
Posibles alineaciones de la FINAL CRUZ AZUL VS PUMAS
Alineación de Pumas
- 1 Keylor Navas
- 7 R. López
- 6 Nathan Silva
- 5 R. Duarte
- 45 Pedro Vite
- 21 Uriel Antuna
- 28 Adalberto Carrasquilla
- 33 Jordan Carrillo
- 77 A. Angulo
- 21 Robert Morales
- 23 Juninho
- DT: Efraín Juárez
Alineación de Cruz Azul
- 23 Kevin Mier
- 3 Omar Campos
- 4 Willer Ditta
- 33 Gonzalo Piovi
- 8 Agustín Palavecino
- 16 Ángel Márquez
- 17 Amaury Garcia
- 19 Carlos Rodriguez
- 20 José Paradela
- 29 Carlos Rotondi
- 11 Osinachi Ebere