Rival de México revela IMPRESIONANTE lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

República Checa reveló en los últimos minutos la lista de convocados para enfrenta la Copa Mundial de la FIFA, selección que además será rival de México el 24 de junio en la cancha del Estadio Banorte. Con un equipo desafiante y que accedió por la vía del repechaje UEFA, no será un contrincante sencillo para el cuadro de Javier Aguirre.

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La presentación de Chequia, por otro lado, podría ganar el premio a la mejor forma de revelar la lista de convocados al Mundial de la FIFA, repasando en cada caso algún instante de los inicios en el futbol de los elegidos. Videos jugando futbol, anotando un gol en su primer equipo o mostrando los colores de la Selección en la infancia. Cada uno tiene un origen y un proceso que ahora los ha llevado hasta ser parte de esta gran historia que es ir a un Mundial.

Sin embargo, no todo es ilusión, pues Chequia presentó 29 nombres para el Mundial, pero la lista final tendrá que ser de 26, por lo que en próximos días conforme se celebren amistosos habrá un recorte de tres para poder entregar la convocatoria definitiva a la FIFA.

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Lo que viene para República Checa, cuando el Mundial está a solo 21 días iniciar

Chequía comenzará a la brevedad su concentración, para que se pueda hacer una evaluación de los jugadores y preparare para el amistoso y despedida en Praga el 31 de mayo, cuando se midan ante Kosovo. Luego de ese partido será el corte de tres jugadores para entregar la lista de 26 futbolistas.

Viajarán a Estados Unidos para enfrentar el 4 de junio al equipo de Guatemala en el último partido de preparación el cual se jugará en New Jersey.

Se instalarán más tarde en Texas para alistar su debut que sucederá el 11 de junio enfrentando a Korea en el Estadio Guadalajara.

Esta es la lista de 29 jugadores de Chequia para el Mundial 2026

Porteros: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven) y Jindrich Stanek (Slavia Praga).

Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven) y Jindrich Stanek (Slavia Praga). Defensas: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), David Jurascek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zeleny (Slavia Praga) y David Zima (Slavia Praga).

Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), David Jurascek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zeleny (Slavia Praga) y David Zima (Slavia Praga). Mediocampistas: Pavel Bucha (FC Cincinnati), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Tomas Ladra (Viktoria Plzen), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Olympique de Lyon) y Denis Visinsky (Viktoria Plzen).

Pavel Bucha (FC Cincinnati), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Tomas Ladra (Viktoria Plzen), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Olympique de Lyon) y Denis Visinsky (Viktoria Plzen). Delanteros: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Christophe Kabongo (Mlade Boleslav), Jan Kuchta (Sparta Praga) y Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

