HORA EXACTA para ver el América vs Cruz Azul, Clásico Joven de la Liga BBVA MX Femenil

Todo está listo en las instalaciones del Estadio Banorte para vivir una vibrante edición del Clásico Joven de la Liga BBVA MX Femenil, en un duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026.

Este encuentro enmarca un majestuoso regreso del América al Estadio Banorte tras obtener la Liga BBVA MX Femenil Clausura 2026, la Concacaf Champions Cup y el Campeón de Campeones, una cosecha de títulos que consolida su época dorada. La expectativa es inmejorable entre los aficionados de ambas escuadras, y el partido se jugará a la hora exacta de 16:00 horas hora del centro de México.

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Un arranque imponente para las de Coapa

El conjunto azulcrema inició el certamen con mucha fuerza, demostrando por qué son el rival a vencer. Tras su exitosa pretemporada, lograron una victoria contundente de 3-0 como visitantes frente a Santos Laguna en Torreón durante la primera fecha.

Fiel a las exigencias de su afición, el director técnico, Ángel Villacampa, ha enfocado su estrategia de cara a este nuevo torneo puramente en el trabajo de conjunto en busca del bicampeonato.

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Cruz Azul llega motivado a la cita

Por su parte, la Máquina también tuvo un estreno sumamente exitoso que ilusiona en gran medida a sus seguidores. En su debut en casa, lograron doblegar 3-1 a las Rojinegras del Atlas, dejando un gran sabor de boca por su orden defensivo y contundencia al ataque.

Ambas escuadras buscarán imponer las condiciones tácticas trabajadas por sus respectivos entrenadores y demostrar en la cancha que sus apuestas por los nuevos refuerzos en el presente mercado de fichajes fueron las correctas. Será una prueba de fuego fundamental para medir el potencial de los dos clubes en el naciente torneo desde la cancha del histórico Estadio Banorte.

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