Ferran Torres, la gran figura de la selección de España tras anotar el gol decisivo frente a Argentina para darle a La Roja su segundo título mundial, está a solo detalles de convertirse en nuevo jugador del Paris Saint-Germain (PSG).

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Según han adelantado diversas fuentes de la prensa española, el delantero ya ha alcanzado un acuerdo total en sus términos personales con el equipo francés, actual campeón de la Champions League, para comprometerse por las próximas cuatro temporadas. El propio jugador comunicó de manera formal a la directiva del Barcelona su firme decisión de emprender una nueva etapa en la capital francesa.

¿Qué decía Ferran Torres sobre su salida del Barcelona?

Desde las oficinas del Barcelona no obligarán al futbolista a quedarse. Tras una postura prudente en los días previos, cuando el atacante de 26 años alimentó los rumores tras declarar: «Yo tengo contrato con el Barça, pero... en el futbol nunca se sabe. Estoy esperando a tomar la decisión adecuada; todavía no lo sé», la dirigencia catalana ha aceptado facilitar su salida siempre que las condiciones económicas sean satisfactorias.

¿De cuánto sería el traspaso de yerran Torres al PSG?

Las negociaciones entre clubes han comenzado de manera directa. El PSG desembolsará una cifra cercana a los 50 millones de euros para concretar el traspaso, aunque en estos momentos ambas partes terminan de pulir el importe definitivo de la operación y el paquete de variables acordado por rendimiento y objetivos.

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La llegada de Ferran a París cuenta con el visto bueno total del técnico Luis Enrique, con quien guarda una excelente relación técnica desde su etapa compartida en el combinado nacional. Para el PSG, el fichaje representa un golpe de autoridad en el tablero internacional, sumando a un atacante consagrado y versátil a su frente ofensivo. Para el Barcelona, la venta supone una importante inyección económica para encarar sus próximos movimientos de mercado que podrían ser el atacante argentino Julián Álvarez y el mediocampista español Rodri.

