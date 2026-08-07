OFICIAL: Así marcha la tabla general de la Leagues Cup 2026 tras la Jornada 1

La fase inicial de la Leagues Cup ha representado un desafío consecuente para los equipos de la Liga MX, evidenciando un nivel altamente competitivo por parte de las franquicias de la Major League Soccer (MLS).

Aunque instituciones como Toluca y Tigres han registrado resultados favorables, el balance general de la Jornada 1 del torno binacional, arroja un déficit estadístico tras las recientes derrotas de Pumas, Pachuca, Guadalajara y Atlético de San Luis.

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Tabla general Liga MX Leagues Cup 2026

Toluca: 3 América: 3 Juárez: 3 Atlante: 3 Cruz Azul: 3 León: 3 Tigres: 2 Chivas de Guadalajara: 1 Monterrey: 0 Atlético de San Luis: 0 Atlas: 0 Pachuca: 0 Santos Laguna: 0 Querétaro: 0 Tijuana: 0 Necaxa: 0 Puebla: 0 Pumas: 0

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Tabla general de la MLS en la Leagues Cup 2026

Portland: 3 Charlotte: 3 Miami: 3 Columbus: 3 Cincinnati: 3 Chicago: 3 New York City: 3 Austin: 3 Dallas: 3 Orlando: 3 LAFC: 2 Salt Lake: 1 Minnesota: 0 Vancouver: 0 Philadelphia: 0 Nashville: 0 San Diego: 0 Seattle: 0

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La Leagues Cup ha implementado un formato renovado y más exclusivo, diseñado para elevar el nivel competitivo

Fase de Grupos: El torneo enfrenta a 18 clubes de la Liga MX contra 18 de la MLS. Cada equipo juega tres partidos exclusivamente contra rivales de la otra liga. No hay empates en los 90 minutos: si igualan, se tiran penales para ganar un punto extra. Los puntos se acumulan en dos tablas separadas (una para la Liga MX y otra para la MLS).

Fase Final: Solo avanzan ocho equipos: los 4 mejores de la Liga MX y los 4 mejores de la MLS. Pasan directo a Cuartos de Final y se enfrentan a eliminación directa a un solo partido. Si empatan, no hay tiempos extras y el juego se define en penales. Como gran novedad, por primera vez se jugarán partidos en México.

El Premio: El campeón, el subcampeón y el tercer lugar ganan su boleto a la Concacaf Champions Cup 2027, y el campeón obtiene pase directo hasta los Octavos de Final.

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