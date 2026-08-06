OFICIAL: Comisión Disciplinaria SUSPENDE a delantero del América para su partido de la jornada 4 del Apertura 2026

Las Águilas del América Sub-21 tendrán que hacer ajustes en su esquema ofensivo de cara a la reanudación del Apertura 2026, luego de sufrir una baja importante en su más reciente compromiso.

En un duelo muy cerrado disputado en la Cancha 2 de las Instalaciones del Club América en Coapa, el conjunto azulcrema empató sin goles ante Santos Laguna Sub-21. Sin embargo, la peor noticia para los locales llegó en la recta final del encuentro.

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Corría el minuto 85 cuando el delantero estrella del equipo, Yonathan Gonzalo del Valle Navarro, vio la tarjeta roja, dejando a su escuadra en desventaja numérica y perdiéndose automáticamente el próximo partido. Tras el empate sin anotaciones en el tiempo regular, el punto extra de la jornada se definió desde los once pasos, donde la escuadra de la Comarca Lagunera fue más certera y se llevó la victoria en la tanda de penales.

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¿Cuándo vuelve a jugar el América Sub-21?

Debido a que el calendario de la categoría Sub-21 está homologado con el del máximo circuito de la Liga BBVA MX, el torneo se encuentra en pausa por la disputa de la Leagues Cup 2026.

La actividad del Apertura 2026 en la categoría Sub-21, se reanudará hasta el próximo jueves 15 de agosto. En la Jornada 4, el América Sub-21 repetirá su localía en Coapa para enfrentar al Atlético de San Luis, en un partido programado para las 09:00 horas (tiempo del centro de México), compromiso que tendrán que afrontar sin la presencia de su goleador titular.

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