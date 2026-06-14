HORA EXACTA para mirar Holanda vs Japón, juego del Grupo F, debut de Países Bajos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 nos regala este domingo uno de los partidos más atractivos de toda la primera jornada: Holanda vs Japón, un choque que podría comenzar a marcar el destino del Grupo F desde el arranque.

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Ambas selecciones llegan con aspiraciones reales de clasificar a la fase eliminatoria, por lo que un triunfo en el debut podría valer muchísimo más que tres puntos.

Países Bajos, también conocida mundialmente como la Naranja Mecánica, aterriza en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 con una base sólida y jugadores de jerarquía como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Memphis Depay y Cody Gakpo. Bajo el mando de Ronald Koeman, los neerlandeses quieren volver a colocarse entre las grandes potencias del futbol mundial.

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Pero Japón no será un rival sencillo. Los asiáticos dejaron de ser sorpresa hace tiempo. En Qatar 2022 sorprendieron al planeta derrotando a Alemania y España, y desde entonces su crecimiento ha sido constante. Hoy llegan convencidos de que pueden competirle de tú a tú a cualquier gigante

HORA EXACTA para mirar Holanda vs Japón EN VIVO

Si no quieres perderte este partidazo del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026, toma nota.

Hora exacta en México:

1:50 PM (tiempo del centro de México)

Dónde ver EN VIVO y GRATIS:

Azteca 7 y Plataformas digitales de Azteca Deportes

La transmisión arrancará minutos antes del silbatazo inicial con toda la previa, análisis y cobertura especial.

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Japón quiere arruinar el debut neerlandés

El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu llega respaldado por uno de los procesos más sólidos del futbol asiático.

Con futbolistas como Takefusa Kubo, Wataru Endo y Ritsu Doan, Japón tiene velocidad, orden táctico y capacidad para castigar cualquier error.

Por eso, aunque Holanda parte como favorita, este encuentro promete ser mucho más cerrado de lo que muchos imaginan. No te pierdas el partido Países Bajos vs Japón EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes.