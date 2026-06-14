La HORA EXACTA para ver el Alemania vs Curazao, partido del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El día de hoy, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos regala uno de esos choques con narrativa de "David contra Goliat" que tanto apasionan a los fanáticos del fUtbol. La tetracampeona del mundo, Alemania, arranca su aventura en el Grupo E enfrentando a la gran debutante del torneo de la CONCACAF: Curazao.

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El escenario para este histórico duelo será el imponente Estadio de Houston en Texas, donde se espera una entrada espectacular para dar la bienvenida a la modesta escuadra caribeña a la élite del balompié internacional. Si estás listo para seguir las acciones desde el primer minuto, aquí tienes los horarios exactos de transmisión.

¿A qué hora empieza el partido?

Para que no te pierdas el pitazo inicial, programa tu alarma. El encuentro se disputará este domingo 14 de junio en los siguientes horarios oficiales:

México (Centro): 11:00 horas.

11:00 horas. Estados Unidos (Tiempo del Centro): 12:00 PM.

12:00 PM. Estados Unidos (Este): 1:00 PM.

1:00 PM. Estados Unidos (Pacífico): 10:00 AM.

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¿Dónde sintonizar la transmisión en vivo?

Las opciones para disfrutar de este compromiso de la primera jornada de la fase de grupos en televisión abierta es nula y lo podrás seguir las acciones a través de nuestro sitio.

El conjunto teutón sale al terreno de juego con toda la presión de brillar y proponer condiciones desde el arranque del campeonato. Del otro lado, Curazao busca firmar una presentación digna y, por qué no, dar la primera gran sorpresa mayúscula en la historia contemporánea de las Copas Mundiales de la FIFA.

