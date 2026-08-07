HORA EXACTA para ver el Cincinnati vs Pumas, por la Leagues Cup 2026

La Jornada 2 de la temporada 2026 de la Leagues Cup arranca este viernes 7 de agosto y en acción estará el cuadro de los Pumas que sorprendió con una abultada derrota en su debut ante el Charlotte que los dominó en 90 minutos. Los universitarios tienen que ganar para pensar en seguir con chances de avanzar en el torneo por lo que se pronostica una postura más desafiante.

La Leagues Cup 2026 jugó toda su jornada 1 y se mostró competida, intensa y con buena calidad entre los equipos de la Liga MX y la MLS. Todo continuará con la Jornada 2 en la que Pumas tendrá acción ante un Cincinnati que llega con buena inercia tras haber vencido a Pachuca por 3-1 en casa, un enorme resultado para las aspiraciones de ese conjunto del balompié de los Estados Unidos.

Te podría interesar: América presenta nuevo jersey; el precio parece elevado del uniforme revelado

Hora y estadio del partido de Cincinnati ante los Pumas de la UNAM

El equipo de Cincinnati de la MLS y Pumas estarán enfrentándose en punto de las 6:00 PM, tiempo del centro de México en el TQL Stadium, casa del conjunto de los Estados Unidos.

Te podría interesar: Esta es la cartelera completa de Leagues Cup para este viernes 7 de agosto

Noche de Leagues Cup. Vamos. 🔶🔷



🆚 Pumas UNAM

📍TQL Stadium

⏰ 8PM ET pic.twitter.com/HyLcTkrjG2 — FC Cincinnati (@fccincinnati) August 7, 2026

La agenda completa de la Leagues Cup de este 7 de agosto

Charlotte vs Atlas | 7 de agosto 5:30 PM | Bank of America Stadium

Columbus vs Pachuca | 7 de agosto 5:30 PM | ScottsMiracle Gro Field

Cincinnati vs Pumas | 7 de agosto 6:00 PM | TQL Stadium

Tigres vs Minnesota | 7 de agosto 7:00 PM | Allianz Field

Vancouver vs Juárez | 7 de agosto 8:30 PM | BC Place

¿Qué dice el pronóstico de la IA del partido de Cincinnati ante Pumas?

La IA explica que en el mundo de las apuestas y en el análisis de datos en la web, ven como favorito a Cincinnati para vencer a Pumas, debido a los resultados mostrados en la Jornada 1 en la que Cincinnati derrotó por 3-1 y Pumas perdió por 3-0.

El factor de ser local ante Pumas también lo toman como un punto relevante en este duelo de Leagues Cup por lo que las expectativas no le favorecen de momento, inclusive toman un triunfo de los universitarios a manera de sorpresa.