Zendejas y Henry Martín, revelan el flamante nuevo jersey del América, ¿Cuál es el precio?

Las Águilas del América han presentado en las últimas horas de este viernes 7 de agosto un nuevo uniforme, y que alternativo para el año futbolístico 2026-2027. Este jersey es atrevido pasando por un color negro elegante, con detalles en diferentes tonos, un cuello en forma de 'V' en blanco con las líneas de su patrocinador en color blanco.

En primera instancia el jersey que usará tanto el equipo varonil como femenil, ha recibido buenos comentarios por el diseño que además se percibe clásico con los logos de la amrca y del equipo al estilo vintage lo que aporta aún más la percepción de una camiseta sobria, equilibrada y que luce.

Los encargados de presentar el jersey alternativo del 2026-2027, fueron el delantero Henry Martín y el mediocampista ofensivo Alejandro Zendejas, este último que jugó el Mundial del 2026 con los Estados Unidos.

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¿Cuándo presentará en la cancha el América su nuevo jersey?

La escuadra del América podría presentar este jersey en el marco del lanzamiento en la tienda virtual y en redes sociales, este próximo 9 de agosto cuando tengan su siguiente partido en la Leagues Cup midiendo fuerzas ante el Portland de la MLS.

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El precio OFICIAL del nuevo jersey del América

El Ame en la tienda virtual, ya tiene oficialmente los precios del jersey nuevo en negro:

- Jersey versión Fan $1,999

- Jersey versión Jugador $2,999

Estos costos pueden subir si tienen alguna personalización como el número o nombre en el dorsal. Si bien el jersey ha gustado a los aficionados, en donde no se han visto agradecidos, es por el alto costo de este nueva camiseta.

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