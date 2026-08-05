Hora exacta para ver Rayados de Monterrey vs Orlando, partido de fase de grupos de Leagues Cup 2026

Este miércoles 5 de agosto, se enfrentan el cuadro de Rayados de Monterrey ante Orlando, en un juego de muchas expectativas por la inversión y poderío de la Pandilla y el equipo que se ha formado en el equipo de la MLS que tiene el bombazo más grande de esa Liga que es Antoine Griezmann, acompañado de Lewandowski quien llegó al Chicago Fire.

Rayados de Monterrey, con la llegada de Matías Almeyda tiene objetivos altos y uno de esos sería también ir por la Leagues Cup, un torneo que se le ha negado al cuadro regio en los cinco años de dicha competencia.

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Matías Almeyda, entusiasmado con la Leagues Cup

El ex futbolista y entrenador ahora de Rayados, Matías Almeyda, recordó en rueda de prensa reciente que si bien existen opiniones encontradas por lo que es la Leagues Cup, él prefiere darle el enfoque de disfrutar el futbol, trabajar y verlo como una oportunidad más para destacar, competir y crecer en el ambiente futbolístico.

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"Entonces, el que se queja hoy es porque se queja de lleno. Y yo disfruto cada paso. ¿Se descansa menos? Sí, es verdad. ¿Se entrena menos? Sí, es verdad. ¿Modifica algo? No. Es ganas. El futbol es ganas, es pasión, es amor, es amor propio" adelantó Almeyda quien está en su primer torneo con los Rayados.

Agregó que "un entrenamiento no va a modificar nada; entonces, yo estoy entusiasmado con este torneo", declaró el timonel que así buscará desde el debut ante Orlando mostrar una cara de entusiasmo con su equipo.

Hora, fecha y estadio del partido de Rayados de Monterrey ante el Orlando en la Leagues Cup

Monterrey va al estadio Inter&CO de Orlando, jugando administrativamente como local, midiéndose ante un Orlando que no será para nada un rival sencillo. El partido de este 5 de agosto arrancará a las 5:30 PM, tiempo del centro de México.

¿Qué equipos han sido campeones de la Leagues Cup?

2019: Cruz Azul (primer campeón)

2021: Club León

2023: Inter Miami CF

2024: Columbus Crew

2025: Seattle Sounders