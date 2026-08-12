HORA EXACTA para ver el Rayados de Monterrey vs Nashville SC, partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup en su temporada 2026 está llegando a su fin en su primera etapa, donde los equipos luchan por un lugar en los Cuartos de Final. En esa posición están los Rayados de Monterrey que se miden ante el Nashville este 12 de agosto buscando la victoria que los catapulte, pero enfrente tendrán a un cuadro de la MLS que aún tiene vida.

El equipo de Almeyda desde el arraque del torneo, lo ha tomado como un reto y ha invitado a su equipo a enfrentarlo con gusto entendiendo que son más oportunidades de disfrutar del futbol y una posibilidad de competir y ganar algo. En la previa el mismo Matías Almeyda ha destacado que no piensa quedar eliminado y ha hablado d els frustración que le dejaría el despedirse de la Leagues Cup.

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Hora, sede y fecha del partido de Rayados vs Nashville

Así, con las palabras de Almeyda y sus ganas de avanzar, Rayados va motivado a meterse a la cancha del Geodis Park, para sacar el resultado en el partido que comienza a las 6:00 PM de este miércoles 12 de agosto.

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Nashville, prácticamente eliminado busca un milagro para ir a los Cuartos de Final

El conjunto de la MLS tiene tres puntos tras dos partidos y mantiene una diferencia de dos goles. Ahora mismo necesita ganar sí o sí y esperar que Austin, Chicago, LAFC y Dallas pierdan.

Si sucede ese escenario además Nashville necesita encajar al menos cuatro goles para avanzar por mejor diferencia, lo que en conjunto parece una misión imposible.

Rayados tiene más posibilidades pero la consigna primordial es ganar y esperar también resultados que los coloque en la siguiente etapa.