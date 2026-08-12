HORA EXACTA para ver el Rayados de Monterrey vs Nashville SC, partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026
Rayados de Monterrey se enfrentará ante el Nashville en actividad de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026; la primera fase del torneo está llegando a su final para pasar a los Cuartos de Final.
La Leagues Cup en su temporada 2026 está llegando a su fin en su primera etapa, donde los equipos luchan por un lugar en los Cuartos de Final. En esa posición están los Rayados de Monterrey que se miden ante el Nashville este 12 de agosto buscando la victoria que los catapulte, pero enfrente tendrán a un cuadro de la MLS que aún tiene vida.
El equipo de Almeyda desde el arraque del torneo, lo ha tomado como un reto y ha invitado a su equipo a enfrentarlo con gusto entendiendo que son más oportunidades de disfrutar del futbol y una posibilidad de competir y ganar algo. En la previa el mismo Matías Almeyda ha destacado que no piensa quedar eliminado y ha hablado d els frustración que le dejaría el despedirse de la Leagues Cup.
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Hora, sede y fecha del partido de Rayados vs Nashville
Así, con las palabras de Almeyda y sus ganas de avanzar, Rayados va motivado a meterse a la cancha del Geodis Park, para sacar el resultado en el partido que comienza a las 6:00 PM de este miércoles 12 de agosto.
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Nashville, prácticamente eliminado busca un milagro para ir a los Cuartos de Final
El conjunto de la MLS tiene tres puntos tras dos partidos y mantiene una diferencia de dos goles. Ahora mismo necesita ganar sí o sí y esperar que Austin, Chicago, LAFC y Dallas pierdan.
Si sucede ese escenario además Nashville necesita encajar al menos cuatro goles para avanzar por mejor diferencia, lo que en conjunto parece una misión imposible.
Rayados tiene más posibilidades pero la consigna primordial es ganar y esperar también resultados que los coloque en la siguiente etapa.
Así las cosas con los clubes de la #LigaMX en la #LeaguesCup2026— Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) August 12, 2026
🎟️Pelean por 4 lugares
🦅América
🚂Cruz Azul
🦁León
🐴Juárez
👹Toluca
Ⓜ️Rayados
❌Eliminados
🐯Tigres
🐐Chivas
🇫🇮Pachuca
🐕Xolos
😇Santos
🦊Atlas
🐎Atlante
⚡️Necaxa
🔴Atl. San Luis
🐔Querétaro
🐾Pumas
🎽Puebla… pic.twitter.com/4fG3p8Mg9e
La #PreviaRayada @CodereMX de hoy.🔥👊🏼📹 ¡VAMOS, MONTERREY!🔵⚪ pic.twitter.com/sA6Vm3D343— Rayados (@Rayados) August 12, 2026