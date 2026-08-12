¡ALERTA! Estos resultaros eliminaría a Cruz Azul y América de la Leagues Cup 2026

El panorama parece ideal para América y Cruz Azul tras una contundente actuación en la Leagues Cup. Sin embargo, en el futbol nada está escrito y los fríos números del reglamento abren la puerta a un escenario catastrófico que dejaría a dos de los gigantes de la Liga MX fuera de los cuartos de final.

Luego de los resultados del martes, el cuadro de las Águilas comanda la tabla general con 6 puntos, producto de 6 goles a favor y 2 en contra, para una sólida diferencia de +4. Por su parte, la Máquina se coloca en el segundo peldaño también con 6 unidades, sumando 3 goles a favor, 1 en contra y una diferencia de +2.

Toluca y Monterrey amenazan desbancar a las Aguilas y a la Maquina

Los únicos clubes con el poder matemático de desbancar a los capitalinos de la cima son Toluca y los Rayados de Monterrey. Para que esto ocurra, la escuadra mexiquense necesita vencer a FC Dallas por una diferencia de tres goles, mientras que la Pandilla requiere imponerse ante Nashville SC por un margen de cuatro anotaciones. De concretarse ambos marcadores, mexiquenses y regiomontanos tomarían los dos primeros puestos por mejor saldo goleador, relegando a azulcremas y celestes a la tercera y cuarta posición.

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La combinación del desastre: ¿Cómo quedarían eliminados América y Cruz Azul?

Si ese primer dominó cae y América junto a Cruz Azul amanecen en el tercer y cuarto escalón, el margen de error para sus siguientes compromisos se reduciría a cero. A partir de ese punto, la única vía para consumar una eliminación histórica dependerá de dos tropiezos estrepitosos.

En primer lugar, el América tendría que sufrir un descalabro monumental a manos del Austin FC por un marcador de 5-0, lo que destrozaría por completo su diferencia de goles. Simultáneamente, Cruz Azul tendría que caer frente al Chicago Fire por una diferencia mínima de dos anotaciones.

Aunque la combinación requiere una alineación de astros casi inverosímil, con goleadas abultadas e improbables tropiezos de los favoritos, la matemática mantiene vivas las esperanzas de sus rivales. Tanto América como Cruz Azul deberán saltar al terreno de juego sin especular, conscientes de que un exceso de confianza podría costarles el boleto a la fase decisiva del torneo.

