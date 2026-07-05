HORA EXACTA para ver Brasil vs Noruega, partido de los octavos de final del Mundial 2026

El partido de los Octavos de Final del Mundial 2026 entre Brasil y Noruega se jugará HOY domingo 5 de julio a las 14:00 horas (tiempo del Centro de México). El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

La Selección de Brasil llega a este compromiso tras clasificar como líder de su sector en la Fase de Grupos. En la reciente ronda de los Dieciseisavos de Final, el equipo sudamericano mantuvo su buen paso y aseguró su boleto al vencer a Japón con un ajustado marcador de 2-1.

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Por su parte, Noruega se presenta a este duelo decisivo tras eliminar a Costa de Marfil en los Dieciseisavos de Final, también con un triunfo de 2-1. El equipo europeo llega motivado y confía plenamente en la visión de Martin Ødegaard y la contundencia de Erling Haaland para dar la sorpresa en la cancha, en uno de los partidos más esperados de esta fase eliminatoria.

El encuentro promete ser un choque de estilos sumamente atractivo. La escuadra brasileña apostará por su tradicional dinámica ofensiva y la velocidad de sus extremos, mientras que el conjunto noruego buscará imponer su fortaleza física y el juego directo para intentar llevarse la victoria.

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Pronóstico Brasil vs Noruega

De acuerdo con un modelo de inteligencia artificial especializado en datos del Mundial, el pronóstico del partido es una victoria ajustada de la Selección de Brasil por 2-1 sobre Noruega. Aunque el conjunto sudamericano parte como favorito para avanzar a los Cuartos de Final gracias al fondo y talento de su plantilla, se espera un encuentro muy cerrado y de alta intensidad donde ambos equipos lograrán anotar.

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