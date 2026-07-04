OFICIAL: Partido del domingo en CDMX es REPROGRAMADO y se jugará antes

La organización de los Diablos Rojos del México entendió a la perfección la pasión de su afición y armó una jugada maestra en el Estadio Alfredo Harp Helú para que en este fin de semana deportivo no te pierdas absolutamente de nada.

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Para evitar que los horarios de la Liga Mexicana de Beisbol chocaran con el partido de México vs Inglaterra, la directiva escarlata ajustó el calendario convirtiendo la jornada en una doble cartelera HOY sábado 4 de julio la serie entre Los Diablos Rojos del México y Los Piratas de Campeche, adelantando la dosis de beisbol para que puedas disfrutar de ambos eventos con total comodidad.

La actividad en el Diamante de Fuego ya está en pleno desarrollo. El primer juego de esta doble cartelera ya arrancó, tomando el lugar del encuentro que originalmente estaba pactado a las 16:00 horas, y cuenta con el estelar Trevor Bauer como abridor designado para abrir el telón de esta tarde llena de acción.

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Por su parte, el cierre de la serie que estaba planeado para mañana al mediodía se adelantó para hoy mismo. Este segundo compromiso arrancará exactamente 45 minutos después de que caiga el último out del juego que está en curso, teniendo a James Kaprielian como el encargado de subir al montículo por los pingos.

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¿Dónde VER EN VIVO Y GRATIS el México vs Inglaetrra?

El vibrante choque por el pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio. El escenario para esta batalla épica será la imponente cancha del Estadio Ciudad de México, donde el silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (hora del Centro de México).

Partido que podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Deportes, en televisión abierta por el Canal 7, de igual manera en nuestra plataformas digitales por la App y Sitio Web de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del país.

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