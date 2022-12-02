Horario y dónde ver Corea del Sur vs Portugal EN VIVO | Qatar 2022

Corea del Sur vs Portugal será uno de los últimos dos duelos del grupo H en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El conjunto dirigido por Fernando Santos llega como líder del sector con seis puntos luego de las victorias ante Ghana y Uruguay; por su parte, la selección coreana llega con una unidad tras el empate contra el equipo uruguayo y la derrota frente a la selección africana.

Horario y dónde ver Corea del Sur vs Portugal de la Copa del Mundo de Qatar 2022

La selección dirigida por Paulo Bento se medirá ante los comandados por Fernando Santos en el Estadio Education City el próximo jueves 2 de diciembre. El juego será a las 18:00 horas en tiempo local y a las 09:00 en el horario del centro de la República Mexicana. El juego entre ambas selecciones podrás disfrutarlo a través de Azteca 7, el Canal del Mundial.

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Los jugadores a seguir en el Corea del Sur vs Portugal

La Selección de Corea del Sur tiene en Ui-jo Hwang, Gue-sung Cho y Heung-Min Son a su elemento capaz de marcar la diferencia en la justa mundialista; por su parte, Portugal tiene nombres como Rúben Dias, Pepe, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Cristiano Ronaldo.

Los posibles rivales para el grupo H en la Copa del Mundo de Qatar 2022

La Selección Portuguesa, que ya aseguró su boleto a la siguiente ronda, y el otro conjunto nacional que clasifique por el grupo H, tendrán como posibles rivales en la fase de octavos de final a Brasil, Serbia, Suiza o Camerún, quienes componen el grupo G.

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¿Cómo y dónde ver EN VIVO y gratis el Mundial de Qatar 2022?

Los juegos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 de las grandes potencias podrás disfrutarlos, en vivo y totalmente gratis, a través del Canal del Mundial: Azteca 7, con la mejor narración y análisis.

Los partidos que serán transmitidos a través de Azteca 7 podrás consultarlos en las redes sociales de TV Azteca Deportes; además de la cobertura por el sitio de aztecadeportes.com y la aplicación oficial.