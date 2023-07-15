Azteca Deportes transmitirá el E-Prix de Roma de la Formula E

El Campeonato Mundial de Formula E se dirige a Roma este fin de semana para las dos penúltimas rondas de la Temporada 9. Con cuatro carreras restantes de la temporada y solo 16 puntos separando a los tres primeros en la clasificación de pilotos, cada uno de los aspirantes al Campeonato Mundial será buscando afirmar el dominio en Roma y liderar el campeonato antes de terminar la temporada en Londres a finales de este mes.

La Frmula E regresa a la Ciudad Eterna. Cuatro pilotos que representan a cuatro equipos y dos marcas, Jaguar y Porsche, se dividen por solo 32 puntos, muy dentro del total que se ofrece en dos carreras en Roma, que comenzarán en punto de las 6:50 AM a través de aztecadeportes.com, nuestra App Oficial, y redes sociales, totalmente en vivo.

E-Prix de Portland R12, Resumen Completo | Formula E

Así llegan los pilotos a Roma

Jake Dennis de Avalanche Andretti encabeza el campeonato por un sólo punto sobre el ganador de la última carrera, Nick Cassidy, de Envision Racing.

El avance del británico hasta el tercer lugar en Portland, en casa de Andretti, fue suficiente para llevarlo a la cima. Pascal Wehrlein de TAG Heuer Porsche, el anterior líder de la clasificación, se tuvo que conformar con el décimo lugar y un solo punto por sus esfuerzos en la primera visita de la Formula E a Oregón, a pesar de haber vuelto a estar en forma con una victoria en Yakarta, después de varias semanas en donde no encontró su mejor nivel.

Te puede interesar: Medios internacionales aseguran que piloto de Ferrari reemplazará a Checo Pérez en Red Bull

La actuación de Dennis significó, increíblemente, que logró el podio en dos tercios de las carreras en la temporada 9, que es, con mucho, el mejor récord de cualquiera de los que lo rodean en la clasificación. También presume una racha de cinco viajes seguidos por los escalones de la tribuna para el piloto de Andretti; no es de extrañar que sea el piloto favorito para ganar por lo menos alguna de las dos carreras en la capital italiana.

En la clasificación de equipos, TAG Heuer Porsche se ha aferrado a su liderazgo, pero solo seis puntos los separan de Envision Racing en el segundo lugar. Jaguar TCS Racing está justo detrás de Envision, su equipo de clientes, en tercer lugar.

Te puede interesar: Mercedes intentó copiar el auto de Red Bull, pero fracasó

Horario y dónde ver el E-Prix de Roma 2023

No te pierdas la doble cartelera de la Formula E en Roma este sábado 15 y domingo 16 de julio, en punto de las 6:50 AM a través de aztecadeportes.com, nuestra App Oficial y las redes sociales de Facebook, Youtube y Tik Tok Live.

