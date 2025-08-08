Liga BBVA MX cae ante la MLS en la Primera Fase de la Leagues Cup 2025

Se fue la Primera Etapa de la Leagues Cup 2025. Luego de tres fechas en las que ocho equipos lograron su pase a la instancia de Cuartos de Final, la Liga BBVA MX se vio superada por la Major League Soccer en todos los aspectos.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Estadio de Monterrey, sede del repechaje para el Mundial 2026

Luego de 54 partidos, la MLS tuvo un registro de 28 victorias ante 26 triunfos del futbol mexicano. En esa cantidad de encuentros, 15 duelos se definieron desde la serie de penaltis, rondas en las que los equipos de México ganaron 11 tandas desde los once pasos.

En cuanto a anotaciones, la Major League Soccer también fue superior. Los equipos de Estados Unidos registraron un total de 104 goles ante 78 de los conjuntos de la Liga BBVA MX. Mientras que en asistencias, la MLS tuvo una marca de 80 por 54 pases de gol en las escuadras de México.

Luego de la Primera Fase de competencia, Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla avanzaron a Cuartos de Final del lado de la Liga BBVA MX. Por el lado de la MLS, Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City van a disputar la Fase Eliminatoria que se va a jugar el 19 y 20 de agosto.

La Phase One de #LeaguesCup2025 llegó a su fin with more wins, goals and assists for MLS over Liga MX 🔥🔥🔥



The Rivalry Scorecard is presented by @Walmart ⚽️ pic.twitter.com/RMakrW0c38 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2025

Partidos de Cuartos de Final en la Leagues Cup 2025

Toluca (1 Liga MX) vs Orlando City (4 MLS)

Pachuca (2 Liga MX) vs LA Galaxy (3 MLS)

Tigres (3 Liga MX) vs Inter Miami (2 MLS)

Puebla (4 Liga MX) vs Seattle Sounders (1 MLS)

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca