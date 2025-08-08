deportes
Liga BBVA MX cae ante la MLS en la Primera Fase de la Leagues Cup 2025

Luego de la Primera Fase de competencia en la Leagues Cup 2025, la Liga BBVA MX se vio superada por la MLS en partidos ganados, goles y asistencias

Balón de la Leagues Cup 2025
Oscar Rodríguez
Leagues Cup 2025
Compartir

Se fue la Primera Etapa de la Leagues Cup 2025. Luego de tres fechas en las que ocho equipos lograron su pase a la instancia de Cuartos de Final, la Liga BBVA MX se vio superada por la Major League Soccer en todos los aspectos.

Luego de 54 partidos, la MLS tuvo un registro de 28 victorias ante 26 triunfos del futbol mexicano. En esa cantidad de encuentros, 15 duelos se definieron desde la serie de penaltis, rondas en las que los equipos de México ganaron 11 tandas desde los once pasos.

En cuanto a anotaciones, la Major League Soccer también fue superior. Los equipos de Estados Unidos registraron un total de 104 goles ante 78 de los conjuntos de la Liga BBVA MX. Mientras que en asistencias, la MLS tuvo una marca de 80 por 54 pases de gol en las escuadras de México.

Luego de la Primera Fase de competencia, Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla avanzaron a Cuartos de Final del lado de la Liga BBVA MX. Por el lado de la MLS, Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City van a disputar la Fase Eliminatoria que se va a jugar el 19 y 20 de agosto.

Partidos de Cuartos de Final en la Leagues Cup 2025

  • Toluca (1 Liga MX) vs Orlando City (4 MLS)
  • Pachuca (2 Liga MX) vs LA Galaxy (3 MLS)
  • Tigres (3 Liga MX) vs Inter Miami (2 MLS)
  • Puebla (4 Liga MX) vs Seattle Sounders (1 MLS)

