Temporada 2026 MLB: Estos son los partidos a disputarse HOY martes 4 de agosto

Este martes 4 de agosto la MLB sacará la casa por la ventana con una jornada llena de dinamismo y diversión en el diamante, pues durante este día la temporada 2026 presentará una serie de atractivos juegos con horarios bastante accesibles para el centro de la República Mexicana.

Será este día cuando la MLB vuelva a su normalidad presentando un total de 15 compromisos que se llevarán a cabo durante la tarde/noche al interior del país. El primero de ellos comenzará minutos antes de las 5 de la tarde, mientras que el último iniciará antes de las 8 de la noche.

¿Qué juegos presentará la MLB hoy martes 4 de agosto?

Orioles vs Angels | 16:35 horas.

Reds vs Athletics | 16:40 horas.

Guardians vs Mets | 16:40 horas.

Phillies vs Nationals | 16:40 horas.

Yankees vs Cardenales | 17:05 horas.

Red Sox vs White Sox | 17:10 horas.

Braves vs Marlins | 17:15 horas.

Brewers vs Pirates | 17:40 horas.

Andy for the lead! pic.twitter.com/1baVmkRhc3 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 3, 2026

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Royals vs Twins | 17:40 horas.

Rangers vs Giants | 18:05 horas.

Cubs vs Dodgers | 18:05 horas.

Astros vs Blue Jays | 18:10 horas.

Rockies vs Rays | 18:40 horas.

Dbacks vs Padres | 19:40 horas.

Mariners vs Tigers | 19:40 horas.

¿Quiénes han sido los últimos campeones de la MLB?

La MLB se distingue entre otras Ligas por la posibilidad de tener distintos campeones prácticamente en cada temporada, una situación que se modificó en los últimos dos años gracias al dominio que han tenido los Dodgers de Los Ángeles y sus últimos dos campeonatos de forma consecutiva.

Antes de ellos, fueron los Rangers de Texas quienes se convirtieron en el mejor equipo de la temporada 2023, mientras que un año antes los Astros de Houston lograron tal hazaña. Finalmente, en año de Covid-19 (2021), los Braves de Atlanta se confirmaron como el mejor equipo de la MLB.