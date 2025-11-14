deportes
NCSOFT sorprende en G-Star 2025 con Horizon Steel Frontiers, un nuevo MMORPG ambientado en el universo de Horizon

El estudio coreano presenta un proyecto multiplataforma desarrollado junto a Guerrilla, llevando la caza de máquinas a una experiencia MMO de nueva generación con Horizon Steel Frontiers

Horizon Steel Frontiers
Raúl Núñez
Esports
NCSOFT abrió la G-Star 2025 con uno de los anuncios más inesperados del evento: Horizon Steel Frontiers, un nuevo MMORPG global creado en colaboración con Guerrilla, responsables de Horizon y Killzone bajo el sello de Sony Interactive Entertainment. El título, desarrollado para PC y móviles a través de la plataforma PURPLE, expandirá el universo de Horizon con una propuesta masiva, centrada en la acción, la exploración y la caza de máquinas a gran escala.

ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review

Te puede interesar: Steam presentó su consola para 2026; ¿cuándo sale a la venta y cuánto costará?

Ambientado en las Deadlands, una región donde los cazadores se enfrentan a criaturas mecánicas salvajes, Horizon Steel Frontiers fusiona la esencia del combate táctico de la saga con sistemas MMORPG avanzados. El proyecto promete ofrecer libertad total de personalización, dinámicas sociales y un enfoque cooperativo que llevará el ADN de Horizon a una experiencia completamente nueva para millones de jugadores.

NCSOFT también lanzó la página oficial del juego, donde pueden verse el tráiler de presentación y entrevistas exclusivas con los desarrolladores. En este primer adelanto, destacan las batallas multitudinarias, el diseño imponente de nuevas máquinas y un vistazo a los diferentes estilos de combate disponibles. Jan-Bart Van Beek, director de Guerrilla, expresó su entusiasmo por llevar Horizon a un nuevo género, mientras que los líderes creativos de NCSOFT —Taekjin Kim y Sunggu Lee— detallan en un video de 10 minutos el proceso creativo y la visión que comparten con el estudio de PlayStation.

Shinobi: Art of Vengeance – ¿El mejor juego de ninjas del año? | AZE Review

Te puede interesar: Call of Duty: Black Ops 7; ¿cuándo y a qué hora será su lanzamiento en México?

Como parte de su presentación en G-Star, NCSOFT mostró también su alineación de cinco títulos globales, entre ellos AION 2, Cinder City, Limit Zero Breakers y Time Takers. El stand de la compañía destacó además por su colaboración con NVIDIA, equipando todas sus estaciones con GPUs GeForce RTX 5080 para garantizar la máxima fidelidad gráfica en sus demostraciones.

Con Horizon Steel Frontiers, NCSOFT y Guerrilla buscan abrir una nueva frontera dentro de las IP de Sony, llevando la caza de máquinas, los ecos de civilizaciones perdidas y las enormes tierras salvajes del universo Horizon hacia su interpretación más ambiciosa hasta ahora.

