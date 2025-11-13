Call of Duty: Black Ops 7; ¿cuándo y a qué hora será su lanzamiento en México?

Se trata, sin duda, de uno de los videojuegos más esperados de este cierre del año. El Call Of Duty Black Ops 7 , título que se desarrolló a través de Raven Software y Treyarch, está a la vuelta de la esquina, motivo por el cual no está de más conocer cuándo y a qué hora será su lanzamiento en México.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Call Of Duty es un videojuego insignia en México gracias a la cantidad de seguidores que tiene en el país, por lo que se espera que la edición Black Ops 7 supere por completo las expectativas de los amantes de los videojuegos. Dicho lo anterior, es preciso conocer su contenido, el costo de lanzamiento y el día en el que este se hará oficial.

¿Cuándo y a qué hora saldrá el Call Of Duty Black Ops 7?

Prepárate, pues el lanzamiento está más cerca que nunca. Se sabe que será este viernes 14 de noviembre cuando se haga oficial la llegada del Call Of Duty Black Ops 7 a las distintas consolas de México, por lo que debes saber que su llegada será el mismo día tanto en la República como en los Estados Unidos.

Te puede interesar: Álvaro Fidalgo y los naturalizados de la Selección Mexicana que han decepcionado

Te puede interesar: ¿Cuándo se estrena Pokémon Pokopia y con qué características contará?

Eso sí, si tu deseo es ser de los primeros en jugar este videojuego podrás hacerlo desde el jueves 13 de noviembre a las 11 de la noche, según el portal Estadio Deportes. Recuerda que este título estará disponible no solo para la PlayStation 5 y el Xbox Series, sino también para la PS4 y el Xbox One.

¿Cuánto costará el Call Of Duty Black Ops 7 en México?

Debes saber que el costo del Call Of Duty Black Ops 7 varía en función de la edición y la plataforma de venta. Por ejemplo, si deseas su edición estándar en consolas de videojuegos su precio varía entre los 1,499 y los 1,699 pesos; sin embargo, si buscas la edición bóveda (o digital), su costo es de 1,999 pesos, según la fuente antes citada.

Call Of Duty Black Ops 7 espera generar un nivel de simpatía importante, pues retomará la narrativa de acción y espionaje que se observa en la serie. Además, se sabe que esta se situará cuatro décadas después del Black Ops 6 y se centrará en el personaje Davis Mason, el principal en este título.