Steam presentó su consola para 2026; ¿cuándo sale a la venta y cuánto costará?

Las consolas de videojuegos se han apoderado de gran parte de la economía de los gamers en los últimos años, pues son cada vez más las que salen al mercado nacional e internacional. Un ejemplo de lo anterior es precisamente la nueva Steam Machine, la cual llegará el próximo 2026.

Fue a través de un comunicado reciente que Valve confirmó la llegada de una nueva consola, misma que, más que ser una sucesora de la Steam Deck, es una Steam Machine que cuenta con un control ultra llamativo y que promete pelear con la PS, Xbox y Nintendo. ¿Cuánto costará?

¿Cuánto costará y cuándo sale la nueva Steam Machine?

Se trata de una consola de videojuegos que, más que buscar la estética y belleza física, indaga directamente en la eficiencia para sus jugadores. Con ello, Valve promete una lucha intensa con los próximos lanzamientos de la PlayStation y la Xbox, sobre todo, porque esta llegará a inicios del 2026.

En este punto, vale mencionar que, hasta el momento, no se han brindado detalles precisos respecto a la fecha exacta de su lanzamiento en México, así como el costo que esta tendrá. Sin embargo, en redes se especula que la misma tendrá un precio menor a, por ejemplo, la PlayStation 6 que se vislumbra para finales del 2026.

¿Qué características tendrá la Steam Machine?

Se sabe que será Valve quien se encargue no solo de la creación y fabricación, sino también de la distribución de su nueva consola, misma que tiene como objetivo principal ofrecer una experiencia de 4k a 60 fotogramas por segundo, hecho que no se logró en su momento con la Steam Deck.

Cabe mencionar que su procesador cuenta con un TDP de 30 W, mientras que tiene un GPU cuyo consumo alcanza un máximo de 110 W . Estas estadísticas, además de tener una fuente de poder integrada, harán de esta consola una de las más llamativas a principios del próximo año.