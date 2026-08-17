Hormiga González habría tenido su ÚLTIMO PARTIDO con Chivas por este detalle que no pasó desapercibido

Armando 'Hormiga' González no tuvo minutos en el partido de las Chivas de este domingo 16 de agosto en su visita al Santos Laguna, pero todo parece indicar que habría sido el último del delantero como jugador del Rebaño Sagrado antes de partir a su nueva aventura en Europa.

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Hormiga González habría tenido su último partido con Chivas

Hormiga González no jugó este domingo ante Santos Laguna, pero llamó la atención el emotivo abrazo que tuvo al final del partido con parte del cuerpo técnico del Guadalajara, además de con otros jugadores tanto de los Rojiblancos como de los Guerreros, como si de una despedida se tratara.

En cuanto sonó el silbatazo final, González se levantó de la banca para felicitar a sus compañeros que tuvieron actividad, pero fue a él a quien Gabriel Milito y sus asistentes abrazaron efusivamente, también se le vio abrazando a Brian Gutiérrez en la cancha.

Por su parte, Gabriel Milito reconoció que el delantero no tuvo minutos por tranquilidad del propio jugador antes las ofertas que ha recibido del futbol europeo.

para mis amiguitas fans de brian y la hormiga, les grabé un abracito pic.twitter.com/zpIsbo5lSD — yadi saw BTS (@getwaythv) August 17, 2026

"Estoy al tanto de la situación, no sé qué va a ocurrir. Si se quedará o finalmente llegara una oferta que convenza al club y a 'Hormiga' de cumplir el sueño de jugar en Europa. Preferí iniciar el partido con (Ricardo) Marín y terminar con Sepu (Ángel Sepúlveda) y dejar tranquilo a 'Hormi', siempre hay una ansiedad extra y necesitábamos que todos siempre estén enfocados en el juego", reconoció Milito en conferencia de prensa post partido.

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