Resultados de los partidos de hoy domingo 16 de agosto de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La Leagues Cup 2026 obligó a recorrer la actividad de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y este domingo 16 de agosto se disputaron cuatro compromisos con los cuatro grandes entrando en acción como hace mucho no ocurría.

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Los resultados de este domingo 16 de agosto de la Jornada 4

Pumas, América, Chivas y Cruz Azul tuvieron actividad este domingo, pero solo las Águilas y los Rojiblancos pudieron salir victoriosos de sus respectivos encuentros y sumar puntos que les permiten aspirar a los primeros lugares de la clasificación.

Los Universitarios abrieron la Jornada 4 dominical con un enfrentamiento ante el Querétaro que terminó sin goles en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Más tarde, el América de Guillermo Almada con seis canteranos de titulares recibió al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Azteca y el resultado fue una contundente victoria para los Azulcremas.

El Rebaño Sagrado se metió al Estadio TSM de Torreón y con un gol de Ricardo Marín lograron la victoria en un partido en donde Armando 'Hormiga' González no tuvo actividad, pero que todo parece indicar que fue su último como jugador del rebaño ya que el resto de sus compañeros lo abrazaron en el silbatazo final.

Finalmente, el Tijuana derrotó a Cruz Azul en el último partido de este domingo en donde Gilberto Mora marcó un golazo para sellar la victoria de los Xolos y confirmar la fortaleza que han hecho los fronterizos del Estadio Caliente.

Resultados del día

Pumas 0-0 Querétaro

América 3-0 Atlético de San Luis

Santos Laguna 0-1 Chivas

Tijuana 2-1 Cruz Azul

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