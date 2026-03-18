El IMPRESIONANTE récord que la Hormiga González alcanzó y con el que igualó a Lamine Yamal

El fin de semana pasado se llevó a cabo un triunfo más de parte de las Chivas del Guadalajara, equipo que derrotó sin demasiados problemas a Santos Laguna. Este triunfo destacó por el nuevo doblete de la Hormiga González, quien con ello igualó un récord de Lamine Yamal.

La apuesta de Chivas por su cantera

Armando, la Hormiga González, es uno de los líderes del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX junto a Joao Pedro y Paulinho, un hecho similar a lo que ocurrió la temporada pasada. El gran nivel del jugador de Chivas ha hecho que, incluso, iguale un récord del futbolista del Barcelona.

¿Qué récord alcanzó la Hormiga González que lo compara con Lamine Yamal?

A lo largo de la temporada 2025 - 2026 Armando, la Hormiga González, ha sumado un total de 28 encuentros oficiales. En esta cantidad de compromisos el centro delantero mexicano acumula 20 tantos, mismos que lo colocan con un récord que ahora mismo también ostenta Lamine Yamal.

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📊 La HORMIGA González (22) 🇲🇽 es el MÁXIMO GOLEADOR Sub-23 del MUNDO en lo que va de la temporada 25/26 junto a Lamine Yamal



📌 El delantero de Chivas está asegurando su boleto al Mundial 2026 y atrayendo las miradas de clubes en Europa 🛫🌍



¿Debe de dar el salto a Europa?… pic.twitter.com/skNDfBHWtf — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) March 15, 2026

Resulta que, con estos registros, la Hormiga González es el delantero más goleador en la categoría Sub-23 a nivel mundial gracias a sus 20 tantos hasta ahora. En este rubro también aparece Lamine Yamal con la misma cantidad de goles, mientras que en el tercer puesto se vislumbra Panichelli con 18 tantos.

Con estos números, Armando González ha sido vital para que Chivas actualmente se ubique en la tercera posición de la tabla general del Clausura 2026 con 24 unidades; sin embargo, si el Rebaño obtiene el triunfo en su duelo de este miércoles ante León, ascenderá directamente al liderato con 27 puntos.

¿La Hormiga González irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En estos momentos la Hormiga González es uno de los jugadores que más posibilidades tienen de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana. Y si se considera que el Vasco Aguirre llevará a tres delanteros, la disputa por el último puesto estaría entre él y Germán Berterame.