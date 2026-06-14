Jugó con la Selección francesa mayor, pero prefirió a Argelia y hoy juega su primer Mundial

La Selección de Argelia logró su pase a esta Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que está a solo unos días de hacer su debut en uno de los grupos que, a priori, luce más accesible para que el cuadro en turno tenga todo en sus manos para acceder a la siguiente ronda de la clasificación.

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Parte de esto deriva del interesante plantel con el que Argelia llegará a esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Un ejemplo de lo anterior es precisamente Houssem Aouar, elemento que nació en Francia y que, pese a defender los colores de esta selección, finalmente se decantó por los africanos.

¿Por qué Houssen Aouar escogió Argelia sobre Francia?

Nacido el 30 de junio de 1998 en Lyon, Francia, Houssem Aouar es un mediocampista que actualmente juega para el Al-Ittihad de la primera división de Arabia Saudita y que tuvo la oportunidad de defender los intereses de dos selecciones: Francia y Argelia

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Fue el 7 de octubre del año 2020 cuando Aouar tuvo su debut oficial con la Selección Absoluta de Francia luego de haber completado con este país las categorías inferiores. El duelo se vivió ante el combinado de Ucrania, y aquí el cuadro galo se llevó el triunfo por 7-1.

La situación, sin embargo, cambió casi tres años después. Y es que, después de un periodo de reflexión y análisis en las que tomó en cuenta varios puntos (entre ellos sus posibilidades de estar con dicho país), Aouar finalmente tomó la decisión de estar con el cuadro de Argelia, haciendo su debut el 18 de junio en el marco de las eliminatorias rumbo a la Copa Africana.

¿Cuáles son los números de Houssem Aouar con Argelia?

Desde su debut con Argelia hace tres años, Houssem Aouar ha tenido la oportunidad de disputar un total de 20 compromisos con la selección absoluta. En esta cantidad de duelos, el centrocampista registra seis anotaciones y un pase a gol, por lo que esta será su primera Copa Mundial de la FIFA con el cuadro africano.