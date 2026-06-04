“Destruyó mi cuerpo desde dentro": Sébastien Haller, futbolista de Costa de Marfil, se sincera sobre la enfermedad que casi lo retira de las canchas

La Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá consigo el regreso de la Selección de Costa de Marfil, una de las más poderosas que llegan directamente del continente africano y que buscarán sorprender a más de uno en un evento en donde desean superar cualquier tipo de expectativa.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

La lista definitiva de su entrenador generó algunas críticas debido a la exclusión de algunos elementos clave en el pasado como Sébastien Haller, futbolista que tiene una historia de vida espectacular luego de superar una dolorosa enfermedad para mantenerse en el profesionalismo.

Sébastien Haller, de Costa de Marfil, y la recuperación de su enfermedad

Fue el domingo 22 de enero del 2023 cuando Sébastien Haller disputó 30 minutos en el duelo del Borussia Dortmund, su ex equipo, dentro de la Bundesliga. Esta fecha estará marcada para siempre en la historia del jugador, pues fue su primer duelo tras recibir el diagnóstico de cáncer testicular.

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En julio del 2022, el delantero africano recibió esta dura noticia y, durante los meses siguientes, estuvo en constante tratamiento a fin de evitar que la enfermedad evolucionara. Sus síntomas llegaron precisamente durante una concentración en Costa de Marfil, lo cual agravó la situación.

A pesar del miedo, y de las constantes insinuaciones en su cabeza en torno a un hipotético retiro del futbol, Sébastien Haller luchó y combatió esta dura enfermedad durante varios meses. Y si bien aseguró que las quimioterapias destruyeron su cuerpo por dentro, la realidad es que estas fueron importantes en su proceso de sanación.

¿Por qué Sébastien Haller no estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

A pesar del regular desempeño que el delantero africano tuvo a nivel clubes, el técnico de Costa de Marfíl decidió dejarlo fuera de la convocatoria para traer consigo a elementos más jóvenes, mismos que sí tendrán participación en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.