Jeremy Sarmiento: la razón por la que RECHAZÓ jugar con España e Inglaterra y prefirió a Ecuador

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el escenario idóneo para que la Selección de Ecuador demuestre de lo que está hecha en el terreno de juego, esto después de unas eliminatorias sudamericanas realmente interesantes que facilitaron su llegada a este evento deportivo.

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A pesar de ello, las críticas no han estado exentas de la convocatoria de Ecuador y, posiblemente, una de las bajas más importantes sea la de Jeremy Sarmiento, quien en el pasado tomó la decisión de jugar para este país a pesar de tener la oportunidad de haberlo hecho para España e Inglaterra.

¿Por qué Jeremy Sarmiento escogió Ecuador sobre España e Inglaterra?

En más de una ocasión Jeremy Sarmiento ha declarado que su amor por Ecuador siempre ha sido más grande que el que tiene por España e Inglaterra gracias al cariño que sus padres, nacidos en dicho país, le han demostrado, por lo que la decisión fue realmente sencilla para él.

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Bajo este contexto, vale decir que Sarmiento nació en el barrio de Hortaleza, en Madrid, el 16 de junio de 2002. Esta situación le otorgó de inmediato la nacionalidad española, así como la ecuatoriana gracias al origen de sus padres, tal y como se sostuvo en el párrafo anterior.

Del mismo modo, el extremo por izquierda también tuvo la oportunidad de jugar para la Selección de Inglaterra puesto que vivió en el país desde los 7 años, formándose en el sistema futbolístico inglés y, además, representando al país en las categorías Sub-17 y Sub-18.

¿Por qué Jeremy Sarmiento no estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si bien existen rumores en torno a supuestas diferencias que existen entre el jugador y la Selección de Ecuador, la realidad es que Jeremy Sarmiento tuvo una temporada complicada en cuanto a regularidad en el campo se refiere, lo cual facilitó su no convocatoria a la Copa Mundial de la FIFA 2026.