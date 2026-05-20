El canterano que América le quitaría a Chivas para el Apertura 2026

Los rumores dentro del mercado de fichajes para el Apertura 2026, ha comenzado a tener algunos nombres que podrían sorprender a los aficionados en caso de concretarse esa compras, una de ellas involucra al Club América y a las Chivas de Guadalajara, donde de los grandes rivales de la Liga BBVA MX.

Luego de un semestre muy complicado, la directiva del Club América ha comenzado a buscar los refuerzos necesarios para lograr la regularidad que no tuvieron el Clausura 2026, por lo que el objetivo es claro, reforzar el plantel línea por línea.

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Canterano de Chivas podría llegar al América

Santiago Baños ha recibido un nuevo voto de confianza, por lo que ahora ha comenzado a revisar las opciones que tiene en el mercado nacional, donde un nombre ha tomado fuerza, aunque por el momento se trata solamente de un rumor.

Se trata de Hugo Camberos, quien actualmente tiene 19 años y es jugador de Chivas, donde no ha logrado consolidarse como un titular indiscutible en el esquema de Gabriel Milito, por lo que ha tenido pocos minutos, por lo que sería normal que busque salir de la institución Rojiblanca.

El perfil que tiene Hugo Camberos se encuentra dentro de lo que por lo regular suele buscar el América cuando se hace de los servicios de jóvenes mexicanos, jugadores con proyección, desequilibrio y que en algún momento puedan dar el salto al viejo continente.

Por ese motivo, Chivas no va a ser sencilla la negociación en caso de confirmarse la intención del América de comprar a Hugo Camberos, pues no van a dejar nada barato a su canterano, menos tratándose de su rival. Hasta el momento, el joven tiene un contrato vigente con los Rojiblancos hasta el 2027, lo que podría complicar su salida.

