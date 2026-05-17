América 0-0 Rayadas de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de HOY domingo 17 de mayo, partido de la Final de vuelta del Clausra 2026; marcador online

Este domingo 17 de mayo, el Club América Femenil y Rayadas de Monterrey disputarán la Gran Final de Vuelta del Clausura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un duelo que definirá al nuevo equipo campeón de la Liga MX Femenil.

El conjunto regiomontano llega con ventaja mínima tras imponerse 1-0 en el partido de ida celebrado en el Estadio BBVA, gracias a la anotación de Alice Soto al minuto 24. Ahora, las azulcremas buscarán remontar frente a su afición para conquistar su tercera estrella.

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Así fue la Final de Ida entre Rayadas y América

En el primer capítulo de la serie, Rayadas de Monterrey aprovechó una desatención defensiva del América para abrir el marcador en la primera mitad. Alice Soto atacó el espacio y definió ante la salida de Sandra Paños para darle ventaja a las regiomontanas.

Durante el complemento, Rayadas volvió a marcar, aunque el VAR anuló la anotación por fuera de lugar. Por su parte, Club América Femenil dominó varios lapsos del encuentro y generó peligro con llegadas de Scarlett Camberos,como la principal protagonista.

¿Qué necesita América y Monterrey para ser campeón?

La Final de Vuelta se disputará este domingo 17 de mayo de 2026 a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Escenarios para el título



Rayadas de Monterrey será campeón con cualquier victoria o empate.

Club América Femenil necesita ganar por dos goles o más para coronarse en tiempo regular.

Si América gana por un gol de diferencia, el marcador global quedará empatado y el campeonato se definirá directamente en tanda de penales, ya que no hay tiempos extra ni criterio de gol de visitante.

Así marcha el palmarés histórico de la Liga MX Femenil

A lo largo de la historia de la Liga MX Femenil, los clubes regiomontanos han dominado el campeonato.



Tigres UANL Femenil — 7 títulos

Rayadas de Monterrey — 4 títulos

Club América Femenil — 2 títulos

Chivas Femenil — 2 títulos

Pachuca Femenil — 1 título

En caso de conquistar el Clausura 2026, Rayadas alcanzaría su quinta estrella y se consolidaría como el segundo club más ganador en la historia del futbol femenil mexicano. Si América logra la remontada, llegará a tres campeonatos y recortará distancia frente a las potencias regiomontanas.

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Alineaciones del partido América vs Montrrey

América: Sandra Paños (Portera, #1), Isadora Haas (Defensa Central, #2), Karina Rodríguez (Defensa, #3), Kimberly Rodríguez (Defensa Central, #15), Mariela Ramos (Defensa, #28), Gabriela García (Media, #5), Irene Guerrero (Media, #8), Nancy Antonio (Media Ofensiva, #18), Angelique Saldivar (Media, #19), Scarlett Camberos (Delantera, #10), Geyse Da Silva (Delantera, #17).

Rayadas: Paola Manrique (Portera, #28), Karol Bernal (Defensa Lateral, #13), Alejandra Calderón (Defensa Lateral, #14), Valeria Del Campo (Defensa Central, #23), Daiane Limeira Santos Silva (Defensa, #34), Diana García (Media Ofensiva, #22), Marcela Restrepo (Media Ofensiva, #24), Emily Gielnik (Delantera, #9), Valerie Vargas (Delantera, #11), Jermaine Seoposenwe (Delantera, #12), Alice Soto (Delantera, #30).